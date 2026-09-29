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Državljanin BiH papreno kažnjen pri ulasku u Hrvatsku

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29.09.2026 08:17

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Новац еври
Foto: pexels/Ibrahim Boran

Državljanin BiH pokušao je ući u Hrvatsku s 41.700 evra gotovine koju nije prijavio, saopšteno je iz Carinske uprave Hrvatske.

U saopštenju se navodi i da je državljaninu BiH izrečena novčana kazna od 8.340 evra.

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"Carinski službenici su u nedjelju, 27. septembra 2026. na graničnom prelazu Jasenovac utvrdili su da državljanin Bosne i Hercegovine pri ulasku u Evropsku uniju nije prijavio gotovinu u iznosu od 41.700 evra. Gotovina je otkrivena tokom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao", navedeno je u saopštenju Carinske uprave Hrvatske.

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Kako se pojašnjava, budući da unos gotovine nije prijavio pisanim ili elektronskim putem, protiv njega je izdat prekršajni nalog zbog prekršaja Zakona o deviznom poslovanju, te mu je izrečena novčana kazna.

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