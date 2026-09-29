Hapšenje u Skoplju: Zaplijenjeno oružje i zastave Islamske države

Pet osoba uhapšeno je u Skoplju i zaplijenjeno je više komada automatskog oružja i zastave terorističke Islamske države u akciji usmjerenoj protiv radikalne grupe sa teroristički vezama.

Makedonski mediji navode da se iz tužilaštva očekuje više informacija o akciji koja se juče odvijala u regionu Skoplja protiv radikalne grupe sa terorističkim vezama, koja je djelovala i kao organizovana kriminalna grupa, bavila se lihvarstvom, ilegalnom trgovinom i nasilnim aktivnostima.

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Među uhapšenima je i stanovnik naselja Čento, koji je oko 15 godina bio ispod radara bezbjednosnih službi zbog svojih radikalnih aktivnosti.

Televizija Telma saznaje da je tokom pretresa preko 10 lokacija pronađeno nekoliko komada automatskog oružja, pištolja, noževa, zastava radikalne grupe ISIS, kao i računara za rudarenje kriptovaluta.

Prema prvim informacijama, u operaciji su učestvovale tajna služba, Agencija za nacionalnu bezbjednost i policija, pod vođstvom tužioca iz Tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

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Tužilaštvo je juče ukratko potvrdilo da su pretresi i ispitivanja uvek u toku, a da će više informacija biti objavljeno kada budu završeni.

(Srna)