Logo

Hapšenje u Skoplju: Zaplijenjeno oružje i zastave Islamske države

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.09.2026 09:04

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Pet osoba uhapšeno je u Skoplju i zaplijenjeno je više komada automatskog oružja i zastave terorističke Islamske države u akciji usmjerenoj protiv radikalne grupe sa teroristički vezama.

Makedonski mediji navode da se iz tužilaštva očekuje više informacija o akciji koja se juče odvijala u regionu Skoplja protiv radikalne grupe sa terorističkim vezama, koja je djelovala i kao organizovana kriminalna grupa, bavila se lihvarstvom, ilegalnom trgovinom i nasilnim aktivnostima.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i Mirkoviću

Među uhapšenima je i stanovnik naselja Čento, koji je oko 15 godina bio ispod radara bezbjednosnih službi zbog svojih radikalnih aktivnosti.

Televizija Telma saznaje da je tokom pretresa preko 10 lokacija pronađeno nekoliko komada automatskog oružja, pištolja, noževa, zastava radikalne grupe ISIS, kao i računara za rudarenje kriptovaluta.

Prema prvim informacijama, u operaciji su učestvovale tajna služba, Agencija za nacionalnu bezbjednost i policija, pod vođstvom tužioca iz Tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Гориво

Ekonomija

Dok Evropa grca, ovdje dizel košta 2,40 KM

Tužilaštvo je juče ukratko potvrdilo da su pretresi i ispitivanja uvek u toku, a da će više informacija biti objavljeno kada budu završeni.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Makedonija

hapšenje

Islamska država

Komentari (0)

Više iz rubrike

У Загребу је рано почео штрајк због кога не возе трамваји и аутобуси, а не ради ни градска Чистоћа. Штрајк у Загребачком електричном трамвају (ЗЕТ) и Чистоћи почео је јутрос у 3.30 часова, 29.09.2026.

Region

Zagreb i jutros bez javnog prevoza: Samo Kristina vozi tramvaj

1 d

0
Штрајк у Загребачком електричном трамвају (ЗЕТ) и Чистоћи.

Region

Štrajk u Zagrebu se nastavlja i danas

1 d

0
У Истражном затвору 83 притвореника штрајкују глађу

Region

U Istražnom zatvoru 83 pritvorenika štrajkuju glađu

2 d

0
рониоци роњење вода ронити

Region

Roniocu pozlilo na 20 metara dubine: Ljekari nisu uspjeli da ga spasu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima