Vozio bez položenog vozačkog ispita, a duguje čak 4.450 KM

Policija u Kozarcu oduzela je skupocjeni "mercedes" od vozača A.S. iz Gradiške, nakon što ga je zaustavila i utvrdila da je za volan sjeo prije nego što je uopšte položio vozački ispit.

Detaljnim provjerama utvrđeno je da je riječ o bahatom vozaču i višestrukom povratniku u činjenju najtežih saobraćajnih prekršaja.

Ovaj vozač iz Gradiške godinama je ignorisao saobraćajna pravila, a u registru neplaćenih kapacitata nakupio je enorman dug od čak 4.450 KM.

Policija je privremeno oduzela "mercedes" zbog bojazni da će vozač ponoviti prekršaj i nastaviti da ugrožava sve učesnike u saobraćaju.

Protiv A.S. sledi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.