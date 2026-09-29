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Vozio bez položenog vozačkog ispita, a duguje čak 4.450 KM

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29.09.2026 09:52

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Полиција МУП Републике Српске
Foto: ATV

Policija u Kozarcu oduzela je skupocjeni "mercedes" od vozača A.S. iz Gradiške, nakon što ga je zaustavila i utvrdila da je za volan sjeo prije nego što je uopšte položio vozački ispit.

Detaljnim provjerama utvrđeno je da je riječ o bahatom vozaču i višestrukom povratniku u činjenju najtežih saobraćajnih prekršaja.

Ovaj vozač iz Gradiške godinama je ignorisao saobraćajna pravila, a u registru neplaćenih kapacitata nakupio je enorman dug od čak 4.450 KM.

Policija je privremeno oduzela "mercedes" zbog bojazni da će vozač ponoviti prekršaj i nastaviti da ugrožava sve učesnike u saobraćaju.

Protiv A.S. sledi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

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oduzeto vozilo

kazne

Kozarac

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