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Zatražen pritvor Banjalučaninu osumnjičenom za prijetnju vanbračnoj supruzi

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29.09.2026 09:45

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je pritvor za Banjalučanina D.B. (45), osumnjičenog za prijetnju vanbračnoj supruzi.

D.B. je osumnjičen za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

On se tereti da je prije dva dana, 27. septembra 2026. godine u Banjaluci, primjenom nasilja i prijetnjom da će napasti na život i tijelo ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet vanbračne supruge.

Pritvor je određen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično d‌jelo.

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"O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci", rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

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Tagovi :

Pritvor

hapšenje

Banjalučanin

prijetnje

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