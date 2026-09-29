Zatražen pritvor Banjalučaninu osumnjičenom za prijetnju vanbračnoj supruzi

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je pritvor za Banjalučanina D.B. (45), osumnjičenog za prijetnju vanbračnoj supruzi.
D.B. je osumnjičen za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
On se tereti da je prije dva dana, 27. septembra 2026. godine u Banjaluci, primjenom nasilja i prijetnjom da će napasti na život i tijelo ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet vanbračne supruge.
Pritvor je određen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.
Svijet
Drama u Grčkoj: Turistkinja hitno prebačena u bolnicu, ujela je opasna "riba zec"
"O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci", rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Trenutno na programu