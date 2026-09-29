Srbin uhapšen na njemačkoj granici: Policija otkrila šokantne detalje

Njemačka savezna policija je u petak uveče uhapsila 54-godišnjeg državljanina Srbije za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica radi izručenja crnogorskim vlastima.

U Crnoj Gori je osuđen na tri godine i četiri mjeseca zatvora.

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Srbin je u nedjelju putovao iz Holandije kroz Njemačku kada je zaustavljen i kontrolisan u Emsbirenu oko 22:10 u okviru pojačanih graničnih kontrola.

Tokom provjere identiteta 54-godišnjaka, otkriveno je da je za njim raspisana međunarodna potjernica. U Crnoj Gori je osuđen na tri godine i četiri mjeseca zatvora zbog primanja mita. Ostalo mu je još dvije godine i osam mjeseci služenja kazne.

Nakon noći provedene u policijskom pritvoru, izveden je pred sudiju Okružnog suda u Mepenu, nakon čega mu je određen pritvor.

Nadležno javno tužilaštvo u Oldenburgu sada je preuzelo dalji postupak izručenja Crnoj Gori.

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Takođe, protiv Srbina je pokrenut i krivični postupak zbog vožnje bez vozačke dozvole.

(Informer)