Radnik (21) pao sa dizalice: Zadobio teške povrede, ljekari mu se bore za život

Na gradilištu poslovno-stambene zgrade u Čakovcu juče je teško povrijeđen 21-godišnji radnik, koji je prilikom demontaže građevinske dizalice pao sa visine od oko tri metra i zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, saopštila je danas policija.

Nesreća se dogodila nešto poslije 10 sati u Ulici Janka Slogara, na gradilištu na kojem radove izvodi preduzeće sa sjedištem u Brezju.

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Uviđajem i do sada sprovedenom kriminalističkom istragom utvrđeno je da je 21-godišnji radnik prilikom demontaže klizne građevinske dizalice, odnosno metalnih nosača dizalice, na neograđenom balkonu objekta izgubio ravnotežu.

Tom prilikom je zajedno sa metalnim nosačem dizalice pao sa visine od oko tri metra na betonsku podlogu.

Povrijeđeni radnik je vozilom Hitne pomoći prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na odjeljenju intenzivne njege. Utvrđeno je da je u nesreći zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

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O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac, kao i inspektor zaštite na radu, koji je izašao na mjesto događaja, a policijski službenici nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti nesreće.

(Indeks)