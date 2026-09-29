''Zdravim životnim navikama sačuvati zdravlje srca''

Preuzimanjem zdravih životnih navika ljudi preuzimaju i odgovornost za zdravlje srca, poručili su danas iz Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu povodom Svjetskog dana srca.

Specijalista interne medicine, supspecijasta kardiologije Ivana Lalović rekla je da je najvažnije eliminisati štetne navike života i posvetiti se važnosti redovnih zdravstvenih pregleda, saopšteno je iz Bolnice "Srbija".

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"Potrebno je promijeniti način života i posvetiti se redovnoj fizičkoj aktivnosti, poput brzog hodanja najmanje tri puta sedmično po 45 minuta, zdravoj ishrani bogatoj voćem i povrćem uz izbjegavanje rafinisanih šećera i masti, gaziranih i alkoholnih pića, kao i smanjenje prekomjernog unosa soli", preporučila je Lalovićeva.

Ona je napomenula da su kardiovaskularne bolesti, prije svega, srčani i moždani udar vodeći uzrok smrti u svijetu.

Tome, dodala je, doprinose mnogi faktori poput pušenja, gojaznosti, visokog krvnog pritiska, povišene masnoće u krvi, dijabetesa, nedostatka fizičke aktivnosti, ali i pozitivne porodične istorije.

Lalovićeva je istakla da je važno prestati pušiti i regulisati tjelesnu težinu, posebno smanjiti abdominalnu gojaznost, kontrolisati stres i obezbijediti dovoljno kvalitetnog sna, prenosi Srna.

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Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra, a cilj je podizanje svijesti o važnosti zdravlja srca, kao i čitavog kardiovaskularnog sistema. Ovogodišnji slogan je "Ne propusti niti jedan otkucaj!".