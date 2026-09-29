Hapšenje u Banjaluci zbog neplaćenog hotela

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Srbije I.Đ. uhapšen je juče u Banjaluci zbog sumnje da nije platio smještaj u hotelu u ovom gradu.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, radnica hotela je prijavila da je I.Đ. bilo gost hotela, te da je otišao, a nije izmirio troškove korištenja hotelskih usluga.
O navedenom je obaviještena Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica I.Đ. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
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