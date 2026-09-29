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Tvrđava koju ni Napoleon nije pokorio: Ovo je legendarni bedem Srpske

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29.09.2026 12:26

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Клобук је историјско насеље и средњовјековна тврђава у Републици Српској
Foto: Screenshot/Youtube

Klobuk se nalazi na samoj granici Hercegovine sa Crnom Gorom, a ovo mjesto bilo je uporište velikih svjetskih istorijskih zbivanja u proteklih nekoliko vijekova.

Istoimeni Stari grad tvrđava najstariji je na prostorima BiH, a pod njegove zidove u prošlosti su stizale čak i Napoleonove trupe, što svjedoči o njegovom izuzetnom strateškom i istorijskom značaju.

"Osnovan je u IX vijeku, od kada je u kontinuitetu u sastavu Srpske srednjovijekovne države. Na starom gradu Klobuku postoje i grobovi kosovskih junaka, a zbog žestokog otpora Turcima neki istoričari ga nazivaju i Srpskom Masadom. Danas se tu nalaze samo ostaci bedema iz turskog perioda, kad je ovaj stari grad konačno zauzela i razorila Austrougarska", naveli su iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Danas ostaci ove moćne tvrđave predstavljaju neizbježnu tačku za sve ljubitelje istorije, legendi i kulturnog nasljeđa Hercegovine.

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TORS

Trebinje

Turistička organizacija Republike Srpske

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