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Igumanija otkrila zašto se kletva vraća onome ko je izgovara

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29.09.2026 09:39

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Црква
Foto: pexels/Elina Volkova

U svakodnevnom govoru često možemo čuti kako neko, iz bijesa, nemoći ili povrijeđenosti, izgovara kletve. "Dabogda ti se vratilo", "Bog ti sudio", "Dabogda dočekao..." samo su neke od rečenica koje ljudi izgovaraju u afektu, ponekad i ne razmišljajući o težini svojih riječi.

Međutim, prema riječima Mati Ekaterine, igumanije manastira Oreškovica, takve riječi ne treba olako izgovarati. Gostujući na TV Hram, ona je, između ostalog, govorila o kletvama i posledicama koje, prema njenom vjerskom shvatanju, mogu imati.

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- Nije dobro da se kune i ne valja to da se radi. Jer u 90 odsto slučajeva osoba koja kune, kletve se na nju vezuju i ona se od toga još više razbolijeva - rekla je Mati Ekaterina

Igumanija je kletve opisala kao posebno opasnu pojavu i povezala ih sa, kako je navela, "zlim duhovima" i "nečastivim silama".

- Kletve su gadna stvar, kletve su proizvod zlih duhova, nečastivih sila. One su uvijek povezane sa samoljubljem, arogancijom, gordošću. I nikada smiren čovjek neće kleti. On će slaviti Boga, a gord će uvijek kleti - rekla je ona.

Prema njenim riječima, iza potrebe da se drugome poželi zlo često stoje osjećanja poput gordosti i nedostatka ljubavi.

- Znači, ta žena je gorda, nema ljubavi i nije zahvalna - zaključila je Mati Ekaterina, govoreći o osobi koja pribjegava kletvama.

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Njene riječi ponovo otvaraju pitanje koliko olako u svakodnevnom životu izgovaramo teške riječi. I dok se kletve u narodnom govoru često koriste kao izraz besa ili nemoći, crkveno učenje na njih gleda drugačije - kao na nešto čega se čovjek treba kloniti i umjesto želje za tuđim zlom birati molitvu, mir i praštanje.

(Kurir)

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Tagovi :

pravoslavlje

Kletva

igumanija

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