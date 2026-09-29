Paprene cijene u Banjaluci: Evo koliko morate izdvojiti za rođendan

Igraonice u Banjaluci nude bogat sadržaj koji garantuje zabavu za najmlađe i opuštanje za starije, ali svaka dodatna želja, od mađioničara do fotografisanja, nosi i svoju tarifu.

Kako izgleda finansijski račun jedne tipične proslave i šta sve možete dobiti za svoj novac, detaljno su nam objasnili iz banjalučkih igraonica.

Prema njihovim riječima, cijene zakupa igraonica uglavnom zavise od trajanja proslave, broja zvanica te uključene konzumacije pića i hrane. Kako navode, ponuda je prilagođena različitim potrebama i budžetima.

"Za manje proslave do 15 odraslih i 10 do 15 djece, tročasovni zakup prostora, uz prisustvo vaspitačica, te uz piće i osnovne rekvizite kreće se između 149 KM i 210 KM, dok paketi koji pokrivaju do 25 ili 27 djece i odraslih koštaju od 249 KM pa do 340 KM", objasnili su iz nekoliko igraonica.

Roditelji imaju opciju organizovati hranu

Kada je u pitanju posluženje, roditelji imaju opciju organizovati hranu sami ili koristiti usluge i partnerstva igraonica.

"Dječje pice ili dječji obroci kreću se oko sedam KM po komadu, dok je doplata za džambo pice od 20 KM do 30 KM", kazali su oni.

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Kako dalje navode, za odrasle goste, ovali meze za četiri do pet osoba koštaju oko 30 KM, dok je kilogram peciva i kiflica 25 KM.

"Ukoliko roditelji žele bogatije pečenje sa salatama i pecivom za oko 15 gostiju, to iznosi oko 360 KM", rekli su iz igraonice.

"Dodatni paketi grickalica poput kokica, čipsa i flipsa koštaju od 10 KM po stavci, odnosno oko 30 KM za kompletne tematske pakete sa rekvizitima za tortu, dok su pozivnice za djecu gratis", kazali su oni.

Animacija i dekoracija

Da bi rođendan bio nezaboravan, neke igraonice imaju na raspolaganju brojne dodatne usluge animacije i dekoracije, koje su znatno jeftinije nego da ih roditelji traže posebno.

"Mađioničar je svakako naša preporuka jer najbolje zabavi djecu i drži im pažnju, a interesantan je i odraslim gostima, te za našu igraonicu košta 80 KM", kazali su iz igraonice, te dodali da jedna maskota u trajanju od oko 30 minuta košta 85 KM.

"Iscrtavanje lica, odnosno facepainting, iznosi 60 KM, a dekoracija prostora i stolova oko 80 KM, dok su manji detalji poput dekorativnog imena i broja slavljenika oko 30 KM", rekli su oni.

"Za uspomene sa proslave nudimo i link sa fotografijama za 80 KM", naveli su oni.

Kolike su cijene torti?

Cijena torti za 40 osoba košta oko 85 KM u banjalučkim poslastičarnicama.

"Za dječji rođendan potrošila sam 300-350 KM. Bilo je nešto manje od dvadeset odraslih i desetak djece. Imali smo konobare, tete, tortu, meze i piće, a rođendan je trajao tri sata", kazala je jedna majka.

Tako kompletna organizacija dječjeg rođendana u Banjaluci, u zavisnosti od izbora dodataka i broja gostiju, uglavnom varira od 250 KM za jednostavnije proslave, pa sve do 800 KM za sadržajno bogate rođendane sa potpunim posluženjem i animacijom, prenose Nezavisne novine.