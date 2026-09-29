Sveti Kiprijan i Sveta Jefimija: Danas slavimo tri velika svetitelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju spomen na Prepodobnog Doroteja, Svetog Kiprijana i Svetu velikomučenicu Jefimiju svetitelje koji su svojim životom i stradanjem ostavili dubok trag u hrišćanstvu.

Iako su živeli u različitim epohama, svi su ostali upamćeni po nepokolebljivoj vjeri, a detalji o njihovom stradanju i posljednjim danima života i danas nadahnjuju vjernike.

Obilazila je mučilište sa osmijehom: Čudesno spasavanje Svete Jefimije

Sveta velikomučenica Jefimija rodom je iz Halkidona, iz ugledne i blagočestive porodice. Tokom progona hrišćana pod antipatom Priskom, Jefimija se sa grupom vjernika suprotstavila carskoj naredbi o prinošenju žrtava idolima, poručivši da se vlastima treba pokoravati samo kada njihove odluke nisu suprotne Bogu.

Republika Srpska Delegacija Srpske danas sa Putinom u Rusiji

Uzbrkani vladar podvrgao ju je stravičnim mučenjima: lomili su je na točku, bacali u ognjenu peć i u rov sa otrovnim gadovima, ali je sila Božija sačuvala neozlijeđenom. Neviđena hrabrost mlade djevice preobratila je i same vojnike u hrišćanstvo, a nakon što je bačena pred divlje zveri, sa molitvom na usnama predala je svoju dušu Bogu 304. godine.

Vaspitnik sa Atosa i pisac oproštajnice: Sveti Kiprijan Kijevski

Posebno mjesto u današnjem prazniku zauzima Sveti Kiprijan, mitropolit Kijevski, koji je bio srpski vaspitanik na Svetoj Gori. Ovaj svetitelj posvetio je život prevođenju i prepisivanju svetih knjiga, a carigradski patrijarh ga je zbog njegovih vrlina postavio za mitropolita u Kijevu.

Uprkos velikim iskušenjima i nevoljama kroz koje je prolazio tokom skoro tri decenije upravljanja crkvom, Kiprijan je sve podnosio smireno. Pred samu smrt 1406. godine, uradio je nešto zaista neobično napisao je posebnu oproštajnu poslanicu svim vjernicima, koja mu je po njegovoj želji pročitana direktno na grobu. Njegove čudotvorne mošti danas počivaju u Uspenskoj crkvi u Moskvi.

Zajedno sa njima slavi se i Prepodobni Dorotej, misirski pustinjak iz četvrtog vijeka, koji se punih 60 godina podvizavao u keliji, neumorno gradeći domove drugim monasima uz neprestanu molitvu, prenosi Informer.