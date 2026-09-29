Delegacija Srpske danas sa Putinom u Rusiji

Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima.

Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom Federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužio je Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savjetu bezbjednosti UN dosljedno podržavala Dejton.