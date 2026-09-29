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Delegacija Srpske danas sa Putinom u Rusiji

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29.09.2026 07:05

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19
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Foto: ATV

Delegacija Republike Srpske, koju predvode predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić, nastavlja posjetu Rusiji.

Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dodik je rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima.

Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom Federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužio je Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savjetu bezbjednosti UN dosljedno podržavala Dejton.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Rusija

Dodik Putin

Vladimir Putin

Komentari (19)

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