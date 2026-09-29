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Hrabri pas stradao dok je branio vlasnika od medvjeda

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29.09.2026 07:41

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медвјед звијер дивља животиња
Foto: Pexel/ Regan Dsouza

Francuski buldog uginuo je od povreda zadobijenih tokom napada medvjeda na bračni par u ruralnom dijelu sjeverne Kalifornije, pokušavajući da zaštiti svog vlasnika.

Napad se dogodio nakon što je Džef Vilson izveo svog psa Kasi napolje u ranim jutarnjim satima, a kada je pokušao da ga vrati u kuću, pojavio se takozvani cimetni medvjed, podvrsta američkog crnog medvjeda, koji ga je oborio na zid kuće i nanio mu povrede, uključujući dva polomljena rebra, prenosi Gardijan.

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Njegova supruga Melori Vilson probudila se nakon što je čula borbu i izašla napolje. Zatekla je medvjeda kako u ustima drži Kasi, dok je njen suprug ležao povrijeđen.

Melori je pokušala da otjera životinju udarajući je dijelom baštenskog namještaja. Medvjed ju je oborio, a zatim je ugrizao za potiljak i nanio joj povrede vrata, nakon čega je pobjegao.

Kasi od zadobijenih povreda uginula dva dana kasnije

Kasi je od zadobijenih povreda uginula dva dana kasnije, navedeno je u apelu za pomoć koji je pokrenut za bračni par.

Džef Vilson zadobio brojne povrede od ugriza i kandži, uključujući dva polomljena rebra, dok je Melori zadobila teške povrede glave i lica, kao i druge povrede od ugriza i uboda, prenosi Glas Srpske.

Njihovi prijatelji naveli su u apelu da su Vilsonovi dugogodišnji ljubitelji životinja i da žive i rade u prirodnom okruženju, uz preduzimanje mjera predostrožnosti kako bi izbjegli sukobe sa divljim životinjama.

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- Kasi je bila voljeni član njihove porodice i, u trenutku kada je Džefu bila najpotrebnija, hrabro je stala između njega i medvjeda - navedeno je u apelu.

Napad u sjevernoj Kaliforniji dogodio se u periodu povećanog broja napada medvjeda na ljude. Promjene klimatskih uslova mogu da utiču na dostupnost hrane za medvjede, zbog čega se životinje pred period zimskog mirovanja sve češće približavaju naseljenim područjima u potrazi za hranom.

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kalifornija

napad medvjeda

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