Cvijanović: Vidim da svi u Sarajevu navijaju za opoziciju u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Ne zanima me koga će birati građani Federacije BiH, ali vidim da svi u Sarajevu navijaju za opoziciju u Republici Srpskoj - rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Od Izetbegovića i Konakovića, do Bećirovića i Heleza. Neka se svako zapita zašto je tako", napisala je ona na Instragramu.
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