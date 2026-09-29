Cvijanović: Vidim da svi u Sarajevu navijaju za opoziciju u Srpskoj

Foto: ATV/Branko Jović

Ne zanima me koga će birati građani Federacije BiH, ali vidim da svi u Sarajevu navijaju za opoziciju u Republici Srpskoj - rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Od Izetbegovića i Konakovića, do Bećirovića i Heleza. Neka se svako zapita zašto je tako", napisala je ona na Instragramu. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

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