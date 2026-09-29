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Najhladnije mjesto na svijetu: Intimne odnose imaju u posebnim prilikama

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29.09.2026 09:22

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Јакуија најхладније мјесто на свијету које се налази у Сибиру.
Foto: YouTube/Screenshot/Iv Beserovac

Jakutija, smještena na sjeveroistoku Sibira, poznata je kao jedno od najhladnijih naseljenih mjesta na svijetu, gdje temperature mogu pasti i do nevjerovatnih -71°C.

Život u ovim uslovima predstavlja izazov kakav je teško zamisliti, ali za stanovnike ovog regiona to je svakodnevica ispunjena trudom, prilagođavanjem i nepokolebljivim duhom.

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U Jakutiji živi nekoliko stotina hiljada ljudi, od kojih mnogi borave u zabačenim selima. Njihova naselja i domovi dizajnirani su da izdrže surove klimatske uslove. Kuće su građene od čvrstog drveta i opremljene debelom termoizolacijom kako bi zadržale toplotu. Većina domaćinstava koristi peći na drva, koje su ključne za održavanje ugodne temperature tokom duge i hladne zime.

Jedan od jedinstvenih aspekata svakodnevnog života u Jakutiji jeste upotreba grijanih toaleta, što sprečava kontakt sa smrznutim površinama. Ovakva praktična rješenja pokazatelj su koliko je prilagodljivost važna za opstanak u ovako ekstremnim uslovima.

Ako se ne kreću, zalijepe se

Iako je klima surova, zima nije samo izvor problema – ona je i dio kulturnog identiteta. Stanovnici Jakutije često se bave zimskim sportovima poput hokeja, skijanja i sankanja, čime održavaju fizičko i mentalno zdravlje, ali i stvaraju trenutke radosti usred hladnoće.

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Zima ih tjera da se stalno kreću, da hodaju i da marširaju u mjestu, jer ako duže stoje, postoji mogućnost da im se cipele zalijepe za podlogu. Nerijetko im je lice ispucalo i u brazdama dubokim, jer od vjetra puca i stvaraju se mirko oštećenja.

Poljoprivreda igra značajnu ulogu u životu lokalnog stanovništva. Uzimajući u obzir kratko ljeto, Jakuti uspijevaju da uzgajaju povrće i gaje stoku. Većina hrane dolazi iz njihovih domaćinstava, što garantuje svježinu i kvalitet. Pored toga, stanovnici se bave ribolovom, berbom bobičastog voća i uzgojem irvasa. Irvasi su od suštinskog značaja za lokalnu ekonomiju – njihovo meso, kože i rogovi koriste se u ishrani, zanatstvu i industriji.

Ipak, život u Jakutiji nije bez poteškoća. Stanovnici sela često se suočavaju s ograničenim pristupom zdravstvenim i obrazovnim ustanovama. Za osnovne usluge poput ljekarske pomoći, često su primorani da prelaze velike udaljenosti. Uprkos tome, njihov duh zajedništva i međusobna podrška pomažu im da prevaziđu svakodnevne prepreke.

Imaju intimne odnose samo tokom toplih mjeseci

Jun 2020. bio je najtopliji jun ikad zabilježen u svijetu, saopštila je evropska služba za klimatske promjene Kopernikus ukazujući i „izuzetnu vrućinu“ i požare u Sibiru. S obzirom na to da se najviše djece rađa u martu i aprilu u Sibiru, smatra se da najviše vode ljubav u najtoplijim mjesecima, a to su jun i jul.

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Stanovnici Jakutije izuzetno cijene svoje kulturno nasljeđe. Tradicionalne vještine i zanati, poput obrade kože, izrade odjeće i pripreme tradicionalnih jela, prenose se s generacije na generaciju. Ovi zanati ne samo da su korisni za opstanak već čuvaju autentičnost i duh prošlih vremena.

(Stil)

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Jakutija

sibir

zima

ekstremna hladnoća

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