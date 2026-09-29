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Francuska: Zbog štrajka otkazani letovi sa dva aerodroma

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29.09.2026 08:33

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Прозор авиона крило авиона
Foto: Pexel/ Brady Knoll

Francuska regulatorna Agencija za civilni vazdušni saobraćaj "DGAC" saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju zbog opšteg štrajka radnika.

U saopštenju se navodi da je "DGAC" zatražio od avio-kompanija da otkažu pet odsto svojih letova između 07.00 časova i 20.00 časova sa aerodroma "Šarl de Gol" u Parizu i 25 odsto svojih letova sa aerodroma u Marseju između 16.00 časova i ponoći.

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"Problemi u vazdušnom saobraćaju mogući su na regionalnim aerodromima u Nantu, Strazburu, Limožu, Lordu i Pauu", ističe se u saopštenju.

Iz Agencije dodaju da će se saobraćaj odvijati uobičajenim tokom na drugim aerodromima u Francuskoj.

(Srna)

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Tagovi :

otkazani letovi

Francuska

Aerodrom

Pariz

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