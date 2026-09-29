Francuska: Zbog štrajka otkazani letovi sa dva aerodroma

Autor:ATV redakcija
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Francuska regulatorna Agencija za civilni vazdušni saobraćaj "DGAC" saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju zbog opšteg štrajka radnika.
U saopštenju se navodi da je "DGAC" zatražio od avio-kompanija da otkažu pet odsto svojih letova između 07.00 časova i 20.00 časova sa aerodroma "Šarl de Gol" u Parizu i 25 odsto svojih letova sa aerodroma u Marseju između 16.00 časova i ponoći.
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"Problemi u vazdušnom saobraćaju mogući su na regionalnim aerodromima u Nantu, Strazburu, Limožu, Lordu i Pauu", ističe se u saopštenju.
Iz Agencije dodaju da će se saobraćaj odvijati uobičajenim tokom na drugim aerodromima u Francuskoj.
(Srna)
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