Francuska: Zbog štrajka otkazani letovi sa dva aerodroma

Francuska regulatorna Agencija za civilni vazdušni saobraćaj "DGAC" saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju zbog opšteg štrajka radnika.

U saopštenju se navodi da je "DGAC" zatražio od avio-kompanija da otkažu pet odsto svojih letova između 07.00 časova i 20.00 časova sa aerodroma "Šarl de Gol" u Parizu i 25 odsto svojih letova sa aerodroma u Marseju između 16.00 časova i ponoći.

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"Problemi u vazdušnom saobraćaju mogući su na regionalnim aerodromima u Nantu, Strazburu, Limožu, Lordu i Pauu", ističe se u saopštenju.

Iz Agencije dodaju da će se saobraćaj odvijati uobičajenim tokom na drugim aerodromima u Francuskoj.

(Srna)