Tramp demantuje da je Iranu ponudio ublažavanje sankcija

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamjenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom.

Aksios je, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da Trampova administracija razmatra takvu ponudu, dok je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Istina naveo da to "nije istina" i da Iranu "nije ponudio ništa".

Navodi o mogućem ekonomskom olakšanju pojavili su se u trenutku kada posrednici iz Katara i Pakistana pokušavaju da posreduju u pregovorima između SAD i Irana.

Dvije strane i dalje imaju različite stavove o ključnim pitanjima: - Iran želi da se pregovori usredsrede na Ormuski moreuz i pomorsku blokadu SAD, dok Vašington traži ustupke u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Posrednici su se u Njujorku sastali sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem kako bi razgovarali o katarskom prijedlogu, a očekuju se i razgovori sa zvaničnicima Trampove administracije.

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Američki zvaničnik upoznat sa indirektnim pregovorima rekao je da su oni "pozitivni i konstruktivni" i da je Iran pokazao fleksibilnost u vezi sa nuklearnim pitanjima, ali je naglasio da i dalje postoje neslaganja, uključujući oko vremenskog okvira za ispunjavanje obaveza i pitanja koja strana bi trebalo prva da preduzme određene korake.

Isti zvaničnik je rekao da SAD neće postići sporazum dok se ne riješe pitanja u vezi sa nuklearnim programom i da Vašington traži uvjeravanja da je Iran ozbiljan u pregovorima.

Tramp je, međutim, odbacio navode Aksiosa, nazivajući ih "obmanom" i pozvao taj portal da povuče tekst, piše Tanjug.