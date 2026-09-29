U Italiji uhapšen državljanin BiH: U automobilu pronađene ručne bombe

Nakon anonimne dojave, pristigle u operativni centar Odjeljenja granične policije u tunelu Mon Blan, u noći između 25. i 26. septembra, uhapšen je državljanin BiH zbog posjedovanja ručnih bombi.

Odmah je alarmirana ekipa kriminalističke policije iz Policijske uprave u Aosti, koja je u hitnoj koordinaciji sa Graničnom policijom Aoste, organizovala zajedničku akcija radi provjere dojave.

Prvo je sprovedeno osmatranje, a zatim i praćenje vozila, što je dalo pozitivan rezultat: među automobilima podvrgnutim detaljnoj kontroli prije prelaska granice sa Francuskom, izdvojena je sumnjiva plava honda, jer je već više puta prolazila kroz teritoriju Italije, stoji u saopštenju policije.

Ispostavilo se da je vozač zapravo 40-godišnji državljanin BiH, bez prethodnih policijskih evidencija u Italiji. Kontaktom sa francuskim vlastima utvrđeno je da je isti čovjek poznat u Francuskoj po ranijim krivičnim djelima na teritoriji svog prebivališta.

Tokom pretresa automobila, unutar blatobrana je pronađen dobro sakriven paket, koji je pažljivo otvoren i odmah je postalo jasno da bi mogao sadržati eksplozivne naprave.

Detaljnijom provjerom, uz pomoć pirotehničara Policijske uprave u Torinu, koji su posebno pozvani na lice mjesta, utvrđeno je da vozač zaista prevozi tri ručne bombe, model M75, jugoslovenske proizvodnje, napunjene eksplozivom.

Nije imao objašnjenje za bombe

Radi se o bombama izrazite jačine: nakon detonacije proizvode oko 3.000 gelera, sa smrtonosnim dejstvom u radijusu od 12 do 18 metara, koje može doseći čak i do 50 metara.

Čovjek, koji u trenutku hapšenja nije dao nikakva objašnjenja o posjedovanju i transportu ovih eksplozivnih naprava, uhapšen je zbog posjedovanja i međunarodnog šverca eksplozivnog materijala. Sproveden u zatvor Brisonje i stavljen na raspolaganje tužilaštvu Aoste.

Kriminalistička policija nastavlja istragu kako bi se utvrdilo porijeklo, odredište i namjena zaplijenjenih eksplozivnih naprava.

(Nezavisne)