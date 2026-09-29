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Dan sjećanja na narodnog heroja majora Milana Tepića

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29.09.2026 07:35

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Дан сјећања на народног хероја мајора Mилана Tепића

Navršilo se 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića.

Danom sjećanja na stradanje majora Tepića, u Kozarskoj Dubici biće završen program obilježavanja "Septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine".

Major JNA Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike.

Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan Ordenom narodnog heroja.

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Milan Tepić

Dan sjećanja

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