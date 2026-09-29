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Mijenja se Vocap

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29.09.2026 08:33

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Апликација Воцап
Foto: pexels/Anton

Vocap trenutno radi na redizajnu svoje Android aplikacije, a prve promjene odnose se na navigacionu traku.

Ona bi uskoro mogla da dobije drugačiji izgled, ali i novu funkciju.

Prema informacijama koje stižu iz Vocap beta verzije, kompanija trenutno eksperimentiše sa novim dizajnom navigacione trake. Prikazane verzije su još u ranoj fazi razvoja i gotovo sigurno ne predstavljaju konačan izgled.

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To je jasno i po tome što se Meta AI dugme na prikazima pojavljuje na dva različita mesta, što sugeriše da Vocap još uvijek testira njegovu konačnu poziciju.

Ipak, jedna stvar djeluje prilično izvjesno. Meta AI bi mogao da postane dio same navigacione trake, umjesto da bude smješten kao plutajuće dugme iznad dugmeta za kreiranje nove poruke.

Pored pozicije Meta AI funkcije, Vocap testira i vizuelne promjene same navigacione trake, prenosi "GSMArena".

Ona je sada više ovalnog oblika i nešto transparentnija, što dizajnom podseća na rešenje koje Vocap već koristi na iOS-u. Ipak, Android verzija neće biti potpuno transparentna. Naravno, novi izgled bi trebalo da bude prilagođen i korisnicima koji koriste tamni režim rada.

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Ovaj rani redizajn primijećen je u Vocap beta verziji 2.26.38.10 za Android, koja je trenutno dostupna učesnicima beta programa.

Važno je, međutim, naglasiti da je razvoj još u ranoj fazi. To znači da bi Vocap mogao da promijeni pojedine elemente prije nego što novi dizajn postane dostupan široj publici. Do zvaničnog lansiranja moglo bi da prođe još nekoliko nedjelja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Vocap

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