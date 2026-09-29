Minić: Sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i Mirkoviću

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Jednom ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Heroj Milan Tepić je životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i devetnaestogodišnjem Stojadinu Mirkoviću. Neka im je vječna slava! Na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji ostavili kao zavjet", navodi Minić na Iksu. Republika Srpska Cvijanović: Vidim da svi u Sarajevu navijaju za opoziciju u Srpskoj „Jednom ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi.“ Heroj Milan Tepić je životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod.

Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i devetnaestogodišnjem Stojadinu Mirkoviću.

Neka im je… — Savo Minić (@minic_savo) September 29, 2026

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