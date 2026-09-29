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Minić: Sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i Mirkoviću

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29.09.2026 08:58

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Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Jednom ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Heroj Milan Tepić je životom platio svoju riječ da bi sačuvao svoj narod, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Danas, 35 godina od pogibije, možemo samo sa dubokim poštovanjem da se poklonimo majoru Tepiću i devetnaestogodišnjem Stojadinu Mirkoviću. Neka im je vječna slava! Na nama je da čuvamo mir i slobodu koju su nam najhrabriji ostavili kao zavjet", navodi Minić na Iksu.

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Savo Minić

Milan Tepić

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