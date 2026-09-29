Logo

Drama u Grčkoj: Turistkinja hitno prebačena u bolnicu, ujela je opasna "riba zec"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.09.2026 09:25

Komentari:

0
Сребрнообразна риба крастача постављена на земљу након што су је уловили рибари на јужном острву Крит, у Грчкој, у понедЈељак, 22. јуна 2015. године.
Foto: Tanjug/InTime News via AP

Jedna britanska turistkinja hitno je prevezena u bolnicu nakon što ju je ujela vrsta otrovne naduvane ribe ili napuhače koja predstavlja sve veći problem u ovom dijelu Evrope!

Ženu je riba ujela dok je bila u vodi u Kalamakiju na Zakintosu, jednom od najpopularnijih grčkih ostrva, nakon čega je morala hitno da potraži pomoć u privatnoj klinici.

Ljekarima je rekla da ju je ujela riba i dobila je prvu pomoć zbog rane. Prema izvorima iz lučke uprave, incident se istražuje.

Smatra se da bi pravi krivac mogao biti srebrnobrazi napuhač oštrih zuba, poznat i kao riba zec, vrsta ribe napuhače koja se širi Mediteranom.

Invazivna vrsta primećena je širom Grčke, gdje zvaničnici užurbano postavljaju velike zaštitne barijere u moru kako bi je držali podalje od kupača.

Јакутија

Svijet

Najhladnije mjesto na svijetu: Intimne odnose imaju u posebnim prilikama

Sa zubima nalik očnjacima koji mogu da probiju kost, drvo i metal, Grčki Crveni krst izdao je hitno upozorenje zbog ove agresivne invazivne vrste.

Osim što ima snažan i opasan ugriz, meso i organi ribe napuhače potencijalno su smrtonosni jer sadrže neurotoksin tetrodotoksin, koji, ukoliko se pojede, može izazvati prestanak rada srca i pluća.

Iako se ova vrsta obično nalazi u Indijskom okeanu, proširila se na Mediteran nakon što je, kako se vjeruje, pratila zagrijavanje mora i plivala kroz Suecki kanal iz Crvenog mora.

Naučnici smatraju da je za ovo širenje odgovorna promena klime, koja je dovela do toplijih voda i povećanja saliniteta mora. U junu je jedna starija Grkinja morala da dobije šavove nakon što je jedna od ovih riba iznenada nasrnula na nju u Varkizi, u blizini Atine.

Ranu treba očistiti čistom vodom i sapunom i snažno pritisnuti komadom gaze ili čistom tkaninom, prije nego što se potraži stručna medicinska pomoć.

Već je postavljeno 2,5 kilometara plutajuće barijere u pojedinim zalivima duž Evije, drugog po veličini grčkog ostrva.

"Ako vas jedna od njih ujede, jednostavno će vam odsjeći prst. Uništavaju more. Ne ostavljaju ništa za sobom", rekao je grčki ribar Aleksis Karalampakis.

Lisice

Region

Hapšenje u Skoplju: Zaplijenjeno oružje i zastave Islamske države

"To je riba svaštojed koja jede sve na šta naiđe", dodao je 65-godišnji ribar Janis Janakakis.

"Čini se da joj ništa ne smeta, jer među drugim ribama nema prirodnih predatora", dodao je on.

Na internetu su se pojavili snimci koji pokazuju koliko je snažan ugriz ove životinje, pri čemu njeni zubi probijaju limenke Koka Kole i piva.

Njihova usta nalik kljunu takođe su ostavila mnoge ribarske mreže u kircima, a jedan je rekao:

"Da ovo nije moj čamac, zauvijek bih napustio ovu profesiju. Situacija je strašna... ne možemo preživjeti. Trebala su mi dva dana da popravim ove mreže. Izvadio sam ih jutros, još 20 rupa. Posao je svake godine sve gori", rekao je 53-godišnji ribar Kostis Zevelekakis.

Istorijski zapisi takođe pokazuju da srebrnoobrazna riba naduvnjača dugo održava stabilno prisustvo duž obala zemalja, uključujući Libiju i Siriju.

Jedan pas se jako razbolio nakon što je lizao invazivnu vrstu na plaži u Netanji, u Izraelu.

"Jedva je mogla da hoda, bila je dezorijentisana i počela je da pokazuje simptome neurološkog oštećenja", rekla je vlasnica u intervjuu za Ynet News.

Pas je odveden kod veterinara, sediran i stavljen na respirator. Prema riječima veterinara, stigla je na vrijeme i preživjela trovanje.

Vlasnica je rekla da je uočila "mnogo mrtvih riba napuhača duž obale tokom naše šetnje".

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Riba zec

Grčka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Јакуија најхладније мјесто на свијету које се налази у Сибиру.

Svijet

Najhladnije mjesto na svijetu: Intimne odnose imaju u posebnim prilikama

1 d

0
Прозор авиона крило авиона

Svijet

Francuska: Zbog štrajka otkazani letovi sa dva aerodroma

1 d

0
Исплати ли се ово: Гастарбајтер открио колику пензију има након 40 година рада у Њемачкој

Svijet

Isplati li se ovo: Gastarbajter otkrio koliku penziju ima nakon 40 godina rada u Njemačkoj

1 d

0
Напад на Кијев

Svijet

Žestoki udari na Kijev: Balističke rakete razarale prijestonicu Ukrajine

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Cvijanović: Konaković je nevjerovatno besmislen i promašen tip

23

00

Dodik: Minić i Cvijanovićeva znaju kako da se bore za interese Srpske

22

32

Mirhad Čehić iz BiH ubijen na buvljaku u Americi

22

31

Finale Svesrpskog kupa: Partizan odbranio pehar

22

21

Dodik: Do 2030. godine biće osam milijardi investicija u Republici Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima