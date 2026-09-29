Drama u Grčkoj: Turistkinja hitno prebačena u bolnicu, ujela je opasna "riba zec"

Jedna britanska turistkinja hitno je prevezena u bolnicu nakon što ju je ujela vrsta otrovne naduvane ribe ili napuhače koja predstavlja sve veći problem u ovom dijelu Evrope!

Ženu je riba ujela dok je bila u vodi u Kalamakiju na Zakintosu, jednom od najpopularnijih grčkih ostrva, nakon čega je morala hitno da potraži pomoć u privatnoj klinici.

Ljekarima je rekla da ju je ujela riba i dobila je prvu pomoć zbog rane. Prema izvorima iz lučke uprave, incident se istražuje.

Smatra se da bi pravi krivac mogao biti srebrnobrazi napuhač oštrih zuba, poznat i kao riba zec, vrsta ribe napuhače koja se širi Mediteranom.

Invazivna vrsta primećena je širom Grčke, gdje zvaničnici užurbano postavljaju velike zaštitne barijere u moru kako bi je držali podalje od kupača.

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Sa zubima nalik očnjacima koji mogu da probiju kost, drvo i metal, Grčki Crveni krst izdao je hitno upozorenje zbog ove agresivne invazivne vrste.

Osim što ima snažan i opasan ugriz, meso i organi ribe napuhače potencijalno su smrtonosni jer sadrže neurotoksin tetrodotoksin, koji, ukoliko se pojede, može izazvati prestanak rada srca i pluća.

Iako se ova vrsta obično nalazi u Indijskom okeanu, proširila se na Mediteran nakon što je, kako se vjeruje, pratila zagrijavanje mora i plivala kroz Suecki kanal iz Crvenog mora.

Naučnici smatraju da je za ovo širenje odgovorna promena klime, koja je dovela do toplijih voda i povećanja saliniteta mora. U junu je jedna starija Grkinja morala da dobije šavove nakon što je jedna od ovih riba iznenada nasrnula na nju u Varkizi, u blizini Atine.

Ranu treba očistiti čistom vodom i sapunom i snažno pritisnuti komadom gaze ili čistom tkaninom, prije nego što se potraži stručna medicinska pomoć.

Već je postavljeno 2,5 kilometara plutajuće barijere u pojedinim zalivima duž Evije, drugog po veličini grčkog ostrva.

"Ako vas jedna od njih ujede, jednostavno će vam odsjeći prst. Uništavaju more. Ne ostavljaju ništa za sobom", rekao je grčki ribar Aleksis Karalampakis.

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"To je riba svaštojed koja jede sve na šta naiđe", dodao je 65-godišnji ribar Janis Janakakis.

"Čini se da joj ništa ne smeta, jer među drugim ribama nema prirodnih predatora", dodao je on.

Na internetu su se pojavili snimci koji pokazuju koliko je snažan ugriz ove životinje, pri čemu njeni zubi probijaju limenke Koka Kole i piva.

Njihova usta nalik kljunu takođe su ostavila mnoge ribarske mreže u kircima, a jedan je rekao:

"Da ovo nije moj čamac, zauvijek bih napustio ovu profesiju. Situacija je strašna... ne možemo preživjeti. Trebala su mi dva dana da popravim ove mreže. Izvadio sam ih jutros, još 20 rupa. Posao je svake godine sve gori", rekao je 53-godišnji ribar Kostis Zevelekakis.

British tourist is rushed to hospital after being bitten by toxic pufferfish as species wreaks havoc on Greek island https://t.co/Eyffqlz2eC — Daily Mail (@DailyMail) September 28, 2026

Istorijski zapisi takođe pokazuju da srebrnoobrazna riba naduvnjača dugo održava stabilno prisustvo duž obala zemalja, uključujući Libiju i Siriju.

Jedan pas se jako razbolio nakon što je lizao invazivnu vrstu na plaži u Netanji, u Izraelu.

"Jedva je mogla da hoda, bila je dezorijentisana i počela je da pokazuje simptome neurološkog oštećenja", rekla je vlasnica u intervjuu za Ynet News.

Pas je odveden kod veterinara, sediran i stavljen na respirator. Prema riječima veterinara, stigla je na vrijeme i preživjela trovanje.

Vlasnica je rekla da je uočila "mnogo mrtvih riba napuhača duž obale tokom naše šetnje".

(Telegraf)