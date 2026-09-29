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Stiže praćka: Otvara se Mega luna park u Banjaluci

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29.09.2026 10:10

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Мега луна парк
Foto: Banjaluka.com

Banjaluka sutra dobija dobro poznatu dozu zabave i adrenalina. Mega luna park svečano otvara vrata u srijedu, 30. septembra u 18:00 časova, na dobro poznatoj lokaciji – na parkingu preko puta tržnog centra “Delta Planet”.

Besplatne vožnje

Organizatori su pripremili posebno iznenađenje za sve posjetioce, od 18:00 do 18:30 sve vožnje biće besplatne. Oni najbrži moći da prvi isprobaju atrakcije bez plaćanja.

Praćka ponovo u Banjaluci

Pored, adrenalinskog tornja i autodroma, posjetioci će imati priliku da ponovo probaju takozvanu praćku. Naime, čuvena adrenalinska atrakcija “praćka” opet “gostuje” u Banjaluci.

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“Mašina” visoka 45 metara privući će pažnju kako Banjalučana, tako i svih posjetilaca grada na Vrbasu. Oni odvažni i hrabri će se upustiti u ovu avanturu, dok će ostali biti u prilici da vide kako to izgleda.

Zabava za sve generacije

Ponuda je prilagođena i najmlađima i onima željnim jakog adrenalina. Tu su i štandovi sa igricama, nagradama, kao i nezaobilazni slatkiši i brza hrana, pa će cijela porodica moći da uživa u sadržajima.

Mega luna park će radnim danima biti otvoren od 18:00 do 23:00 časa, dok će vikendom kapije biti otvorene već od 11:00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Mega luna park Banjaluka

luna park

Banjaluka

Komentari (5)

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