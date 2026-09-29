Tragedija kod Gradiške: Jedna osoba poginula

Autor:Stevan Lulić
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R.N. iz Gradiške poginuo je jutros oko 15 minuta do šest sati u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Vrbaška.
Do nesreće je došlo kada je automobil Ford, kojim je upravljao stradali, sletjelo sa puta.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.
"Policijska uprava Gradiška podsjeća sve vozače i druge učesnike u saobraćaju da se poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa doprinosi bezbjednost svih učesnika", naveli su iz Policijske uprave Gradiška.
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