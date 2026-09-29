Tragedija kod Gradiške: Jedna osoba poginula

R.N. iz Gradiške poginuo je jutros oko 15 minuta do šest sati u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Vrbaška.

Do nesreće je došlo kada je automobil Ford, kojim je upravljao stradali, sletjelo sa puta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.

"Policijska uprava Gradiška podsjeća sve vozače i druge učesnike u saobraćaju da se poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa doprinosi bezbjednost svih učesnika", naveli su iz Policijske uprave Gradiška.