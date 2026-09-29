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Tragedija kod Gradiške: Jedna osoba poginula

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29.09.2026 10:45

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

R.N. iz Gradiške poginuo je jutros oko 15 minuta do šest sati u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Vrbaška.

Do nesreće je došlo kada je automobil Ford, kojim je upravljao stradali, sletjelo sa puta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.

"Policijska uprava Gradiška podsjeća sve vozače i druge učesnike u saobraćaju da se poštovanjem saobraćajnih pravila i propisa doprinosi bezbjednost svih učesnika", naveli su iz Policijske uprave Gradiška.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Gradiška

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