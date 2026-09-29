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Državljanin Srbije pao u Banjaluci: Pobjegao da ne plati račun

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29.09.2026 10:31

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Рецепција хотела.
Foto: Pexels/Thien Nhan

Državljanin Srbije I.Đ. uhapšen je u Banjaluci zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Prevara", nakon što je pobjegao iz hotela ne plativši račun za korištene usluge.

Drama je nastala kada je radnica jednog banjalučkog hotela prijavila policiji da je njihov gost I.Đ. tajno napustio objekat i ostavio neplaćene troškove.

Banjalučka policija je brzom reakcijom locirala i lišila slobode osumnjičenog, a o svemu je obaviještena Služba za poslove sa strancima - Terenski centar Banjaluka radi daljeg postupanja.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv I.Đ. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

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Državljanin Srbije

Hotel

Račun

hapšenje

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