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Koliko će trajati Miholjsko ljeto? Ovo su prognoze meteorologa

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29.09.2026 10:09

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Колико ће трајати Михољско љето? Ово су прогнозе метеоролога
Foto: ATV

Hladna jutra, a tokom dana temperature podsjećaju na ljeto. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će narednih sedam do deset dana biti natprosječno toplo, suvo i sunčano tokom dana, kao i da ne očekuje ozbiljne padavine.

Nedeljko Todorović je za RTS rekao da je počelo Miholjsko leto, koje je karakteristično za oktobar, odnosno da će biti stabilno i suvo vrijeme, uglavnom sunčano, sa velikom razlikom između jutarnje i maksimalne dnevne temperature.

"Jutra su hladna i potrebno je poluzimsko ili jesenje odevanje, a sunce je tokom dana toplo, pa bi bilo previše u jakni, dovoljna je košulja. Vetar je slab, u košavskom području malo jači, ali ne značajno", kaže Todorović.

Najavljuje da će u narednih sedam do deset dana biti slično vrijeme kao i prethodnih dana. Nazire se kratkotrajno naoblačenje sa malo kiše između 8. i 10. oktobra, što nije pouzdano.

"Velika je vjerovatnoća da će biti natprosječno toplo, sa po tri do četiri dana suvog i sunčanog vremena sa hladnim jutrima, pa dva do tri dana oblaka i kiše. Ne vjerujem da će biti ozbiljnih padavina", ukazuje Todorović.

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Prema njegovim riječima, Miholjsko ljeto je prepoznatljivo po stabilnom vremenu pod uticajem polja visokog pritiska, odnosno anticiklona, ali ne mora da bude praćeno višim temperaturama koje nisu odlika ovog perioda godine.

"Visoke temperature su karakteristične pred promjenu vremena, kada jača sa Atlantika i Zapadne Evrope polje niskog pritiska, pojačava se južni vetar i dolaze oblaci kada je temperatura najviša i može da bude i do 30 stepeni. Ne znači da su visoke temperature Miholjsko leto", objašnjava Todorović.

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Miholjsko ljeto

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