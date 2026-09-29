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Dijete u vrtiću iz ranca izvadilo napunjen pištolj: Uhapšen otac

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29.09.2026 10:51

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Dijete predškolskog uzrasta izvadilo je iz ranca napunjen pištolj u vrtiću u gradu Kanton na jugoistoku Mičigena, a otac djeteta, policajac po struci, priveden je do kraja istrage, saopštio je načelnik policije Džozef Bajali.

"Niko nije povrijeđen u incidentu, a policija je pohvalila osoblje vrtića zbog brze reakcije kojom su osigurali bezbjednost sve djece", rekao je Bajali na konferenciji za novinare.

Bajali je izjavio da je otac djeteta koji je priveden policajac iz susjedne policijske uprave, i da taj pištolj nije bio njegovo službeno oružje.

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"Ne mislim da je bilo loše namjere kod djeteta ni roditelja. Mislim da se sve zaista svodi na nemarno čuvanje vatrenog oružja, na to da moramo da obezbijedimo mjesto gdje se oružje nalazi tako da ono nije dostupno bilo kome", istakao je Bajali, prenosi Srna.

On je dodao da je vrtić već imao dobar nivo bezbjednosti, ali da će pooštriti svoje procedure i početi da pretresa sve rančeve.

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Tagovi :

Amerika

hapšenje

pištolj

Vrtić

Dijete

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