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Nenad Stevandić se oglasio o prijetnjama

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29.09.2026 11:57

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić oglasio se povodom sve učestalijih prijetnji koje su mu u posljednje vrijeme upućene putem društvenih mreža, a koje, osim njegove, ugrožavaju i bezbjednost članova njegove porodice.

Stevandić je poručio da ne postoji ta prijetnja koja će ga natjerati da promijeni svoju politiku, ali da je poenta u nečemu sasvim drugom.

"Mržnja koju otvoreno ispoljavaju iz sarajevske političke čaršije očigledno je dovela do stvaranja 'bosanskog Hamasa' - radikalne mase koja bi po modelu sa Bliskog istoka vjerovatno rješavala probleme u BiH", rekao je Stevandić.

On je dodao da je MUP Republike Srpske redovno obavještavan o prijetnjama, te da je više predmeta u vezi sa tim prijetnjama trenutno u obradi.

Prijetnje Stevandiću

"MUP Republike Srpske ima odličnu saradnju sa policijskim agencijama širom svijeta i neka ne misle pojedinci da će biti zaštićeni ako žive izvan BiH. Naprotiv! Neki su već locirani, privedeni i procesuirani", rekao je Stevandić.

Većina prijetnji predsjedniku Stevandiću stigla je preko društvenih mreža i mogu se okarakterisati kao otvorene prijetnje po život i slobodu kretanja predsjednika Narodne skupštine i njegovih najbližih.

"Kožu ću ti skidati komad po komad", "rastrgao bih te na komade, samo golim rukama", "uskoro ćeš nestati ti i tvoja republika", samo su neke od najnovijih prijetnji praćenih gnusnim uvredama, i to sa profila na mrežama na kojima se čak pojavljuju fotografije djece.

Neke od ovih prijetnji dostavljene su javnosti na uvid.

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Nenad Stevandić

prijetnje

Prijetnje Nenadu Stevandiću

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