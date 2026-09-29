Zbog ovih propusta zimnica može brzo da se pokvari

Prije nego što zatvorite posljednju teglu zimnice, provjerite svaki od ovih koraka, jer malo više pažnje prilikom pripreme može da znači da će vas salate sačekati očuvane sve do ranog proljeća.

Domaća zimnica može bez problema da potraje mjesecima, ali samo ako se pripremi i čuva pod odgovarajućim uslovima. Ono što može da joj skrati rok trajanja i pokvari sav trud koji ste uložili u pripremu su uglavnom vrlo sitni koraci o kojima ne razmišljamo previše.

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Zimnica je obavezna u srpskoj kuhinji u hladnim mjesecima, a omiljeni mnogima su kiseli krastavci, kupus, karfiol, paprike i druge domaće salate, iako je za neke najdraža slatka zimnica u vidu džema i kompota.

Uz to što se na ovaj način sezonsko povrće čuva za mjesece kad ga nema u izobilju, zimnica je i praktičan način da se u hladnijem dijelu godine unose vitamini, minerali i vlakna. Poznato je i da fermentisane namirnice, poput kiselog kupusa i krastavaca, sadrže probiotike koji doprinose ravnoteži crijevne mikroflore, a samim tim i normalnom imunitetu.

Ipak, iako je važno pratiti ga detaljno korak po korak, da bi zimnica trajala dugo i sačuvala ukus zbog kog je toliko volimo, nije dovoljno samo odabrati recept za zimnicu. Od ogromne važnosti su sitnice, poput načina na koji birate povrće, određujete količinu soli i ostalih sastojaka, sterilišete ambalažu i čuvate gotovu zimnicu.

A na ove greške posebno treba obratiti pažnju!

Tegle nisu dovoljno dobro sterilisane

Prije nego što u njih stavite povrće, staklene tegle moraju da budu temeljno oprane i pravilno sterilisane, a to je jedan od ključnih koraka za bezbjedno i dugotrajno čuvanje zimnice.

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Ako na posudama ostanu mikroorganizmi, oni mogu da ubrzaju kvarenje zimnice, pa sterilizaciju tegli ne posmatrajte samo kao formalnost, već kao sastavni dio pripreme zimnice.

Povrće nije dovoljno kvalitetno

Ni najbolji recept neće pomoći ako u teglu stavite povrće koje je već počelo da propada!

Zato za zimnicu birajte čvrste i zdrave plodove, bez udubljenja, fleka, tačkica, oštećenja ili drugih promjena na površini, jer one ukazuju na početak propadanja, a jedan loš plod može da ugrozi kvalitet cijele tegle!

Posebno izbjegavajte prezrelo i već omekšalo povrće, a najbolje je da koristite mlađe i čvršće plodove, jer će bolje podnijeti pripremu i čuvanje.

Niste pogodili pravu razmjeru sastojaka

Kod pripreme zimnice količina sastojaka nije nešto što bi trebalo određivati potpuno proizvoljno, pošto odnos povrća, soli, sirćeta, vode itd. može značajno da utiče na krajnji rezultat i trajnost proizvoda.

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Na primjer, ako se ajvar priprema sa patlidžanom, preporučuje se da odnos paprika i patlidžana bude 3:1.

Kod kiselog kupusa je naročito važno pravilno odmjeriti so, a kao okvirna mjera navodi oko 400 grama soli na 10 litara vode.

Za klasični presolac koji koristi, na primjer, za krastavce ili paprike, često se računa oko 20 grama, odnosno jedne kašike soli, na litar vode.

Ukoliko se dodaje sirće, uobičajena proporcija je jedan dio sirćeta na tri do četiri dijela vode, dok se količina šećera i dodatne soli može prilagoditi ukusu i receptu.

Zimnicu ste stavili na pogrešno mjesto

Čak i kad ste sve prethodno uradili kako treba, ako zimnicu ne čuvate pravilno propašće brzo.

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Tegle sa zimnicom treba držati na hladnom i suvom mjestu, tako da je zaštitite od nepovoljnih uslova, a najbolje je da izaberete prostor u kojem temperatura nije previsoka i u kojem zimnica neće biti izložena nepotrebnoj toploti ili vlazi.

(SuperŽena)