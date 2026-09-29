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Četiri kombinacije boja koje su najveći trend jeseni

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29.09.2026 11:51

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Четири комбинације боја које су највећи тренд јесени
Foto: Pixabay/Godisable Jacob

Ako tražite način da osvježite svoju jesenju garderobu, boje su odlična polazna tačka. Ipak, nije riječ samo o odabiru jedne boje za novi džemper, jaknu ili torbu – ako zaista želite da ostavite utisak, ključ je u kombinaciji boja.

Koji su to parovi boja trenutno popularni i kako te kombinacije uklopiti u svakodnevni stil?

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Kombinacija 1: Plava i siva

Jarke boje su svuda ove jeseni, a stilistkinja Valerija Lihova savjetuje kombinovanje smelih nijansi sa neutralnim tonovima.

Upečatljivi plavi džemper sigurno će privući poglede, dok opuštene sive pantalone, mala siva torba i tanak sivi kaiš omogućavaju gornjem dijelu odjeće da dođe do izražaja.

- Siva boja ublažava plavu, a da je pritom ne čini blijedom. Kada je neka boja tako intenzivna, dozvolite neutralnoj nijansi da je uokviri, umjesto da se sa njom nadmeće.”

Kombinacija 2: Crvena i čokoladnosmeđa

Lihova takođe preporučuje kombinaciju toplebraon i jarkocrvene boje.

- Uz braon boju, crvena djeluje bogatije i ozbiljnije nego uz crnu.

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Ovaj neočekivani duo posebno dobro izgleda u kombinaciji braon svilene suknje i kratkog džempera jarko crvene boje. Dobićete odjevnu kombinaciju koja je savršena za posao, ali i sve one prilike kada želite da odmah ostavite upečatljiv utisak.

Kombinacija 3: Žuta boja putera i teget

Nijansa žute boje nalik puteru aktuelna je tokom cijele godine, a biće u centru pažnje i tokom jeseni. Za razliku od proljeća i ljeta, kada se ova boja često kombinovala sa krem i svjetlijim tonovima, Lihova za jesen preporučuje kombinaciju sa tamnijom nijansom, poput teget. Ponesite kardigan u nježno žutoj boji i elegantne teget pantalone i sigurno će pogledi biti na vama.

- Žuta boja u blizini lica unosi svjetlost u vaš izgled – što ćete posebno cijeniti kako dani postaju kraći i mračniji.

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Kombinacija 4: Kraljevskiljubičasta i kamel boja

Ako stalno razmišljate o upečatljivim bojama, ali u posljednjem trenutku odustajete od njih, pokušajte da ih kombinujete sa blažim nijansama kako biste ublažili izgled odjevne kombinacije. Lihova kao osnovu predlaže kardigan u ljubičastoj boji i pantalone u kamel boji.

- Kamel boja čini ljubičastu iznenađujuće pogodnom za dnevne kombinacije - kaže ona za Real Simple.

(Novosti Magazin)

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