Jakne iz 90-ih biće najveći trend jeseni

Dolaskom prvih svježijih jutara počinjemo da razmišljamo o komadima koji će nam biti najkorisniji u prelaznom periodu. Kožne jakne, brušena koža, vjetrovke i bomber jakne već su se nametnule kao jesenji favoriti, ali jedan klasik i dalje ima posebno mjesto u garderobi – teksas jakna.

Razlog je vrlo jednostavan. Kvalitetna jakna od džinsa jedna je od onih modnih investicija kojoj možemo da se vraćamo godinama. Izdržljiva je, udobna i dovoljno svestrana da funkcioniše u gotovo svakoj garderobi, naročito kada odaberemo klasičniji model koji neće zavisiti od prolaznih trendova.

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Teksas jaknu možemo nositi uz gotovo sve. Od jednostavnih kombinacija s farmerkama i patikama do ženstvenih suknji, haljina i baletanki, ovaj komad bez problema spaja ležeran i dotjeran stil. Upravo zato odavno više nije rezervisan samo za sportske ili klasične autfite – pravilnim kombinovanjem može izgledati vrlo elegantno.

Međutim, iako je klasična denim jakna jedan od onih komada koji nikada zapravo ne izlaze iz mode, njena se silueta mijenja. Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali izrazito široki i "oversized" modeli, dizajneri i high-street brendovi ove godine nude mnogo raznovrsnije krojeve.

Jedan od najvećih favorita je tamni, gotovo crni ili duboki indigo džins. Za razliku od svjetlijeg i ispranog denima koji je dugo bio nezaobilazan, tamne nijanse djeluju sofisticiranije i lakše se uklapaju u jesenju garderobu. Odlično izgledaju uz crne pantalone, smeđe modne dodatke, bordo nijanse, ali i uz klasičnu bijelu košulju.

Veliku pažnju privlače i strukturisani modeli inspirisani modom devedesetih. Imaju nešto definisaniju siluetu, čvršću konstrukciju i često naglašena ramena, pa mogu delovati gotovo poput kratkog blejzera. Takvi modeli posebno dobro izgledaju uz jednostavne komade, jer sami po sebi stvaraju dovoljno snažnu siluetu.

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U sličnom duhu pojavljuju se i jakne inspirisane takozvanim "Napoleon" stilom, s naglašenim kopčanjem i strukturiranom konstrukcijom. Tu su i modeli s malim košulja-ovratnicima, kargo džepovima i utilitarnim detaljima, koji klasičnom denimu daju nešto urbaniji i funkcionalniji karakter.

S druge strane, za ljubiteljke ležernijih silueta tu su voluminozni "balon" modeli. Zaobljena silueta daje teksas jakni moderan izgled, a najbolje funkcioniše uz komade užeg ili ravnijeg kroja. Tako se dobija ravnoteža između volumena jakne i ostatka autfita.

Sve popularniji su i "funnel-neck" modeli s visokim ovratnikom. Osim što izgledaju vrlo savremeno, praktični su za prelazni period, jer pružaju nešto više zaštite od vjetra i hladnijeg vazduha. Mogu se nositi potpuno zakopčani ili otvoreni preko majice i laganog pletiva.

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Ako pak preferirate ženstveniju siluetu, odličan izbor biće strukirani modeli s pojasom. Oni podsjećaju na kroj blejzera i naglašavaju liniju tijela, a posebno dobro izgledaju uz široke pantalone ili midi suknje. Takva teksas jakna može biti zanimljiva alternativa klasičnom sakou u dnevnim kombinacijama.

Još jedan model koji vrijedi imati na radaru jeste takozvana "barn" jakna. Prepoznatljiva je po praktičnoj, pomalo utilitarnoj silueti i često kontrastnom ovratniku, a u denim verziji spaja trend funkcionalnog oblačenja s bezvremenskim karakterom teksasa.

Upravo je u tome čar ovog modnog klasika – ne moramo nužno da biramo samo jedan model. Ako već imamo klasičnu plavu teksas jaknu u ormaru, ove sezone možemo da je nadogradimo tamnim indigo modelom, strukturisanom siluetom ili nekom od modernijih varijanti s naglašenim ovratnikom i voluminoznim krojem.

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Bez obzira na to koji model odaberemo, jedno je sigurno: teksas jakna ponovno potvrđuje status jednog od najpraktičnijih komada prelazne garderobe. Dovoljno je lagana za kraj ljeta, dovoljno topla za svježa jesenja jutra i dovoljno svestrana da je možemo nositi gotovo svakodnevno. Ako postoji jedan komad koji vrijedi izvući iz ormara čim temperature krenu da padaju, onda je to definitivno dobra stara – ali nikad dosadna – teksas jakna.