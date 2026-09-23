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'Само ћу да погледам' Ево зашто трчимо у шопинг када смо нерасположени

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23.09.2026 19:27

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Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Постоји она добро позната ситуација: дан није кренуо како треба, расположење је лоше, а онда сасвим случајно отворимо омиљену продавницу или апликацију за куповину.

„Само ћу да погледам“, кажемо себи, да бисмо неколико минута касније већ замишљали како нам нова хаљина, патике или јакна савршено стоје.

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Куповина тада није само потрага за гардеробом — она може постати начин да накратко скренемо мисли са онога што нас мучи.

Нова ствар доноси осјећај промјене, узбуђења и могућности да макар на кратко прекинемо монотонију лошег дана.

Један дио приче крије се у систему награђивања нашег мозга. Већ само ишчекивање нечега што желимо може бити пријатно, док проналажење „савршене“ ствари и одлука да је купимо додатно појачавају осјећај задовољства.

Зато понекад није пресудан тренутак када обучемо нову одјећу, већ читав процес — тражење, бирање, замишљање како ћемо изгледати и коначно доношење одлуке. Управо због тога импулсивна куповина може да дјелује као мала награда послије стресног дана.

Ту је и осјећај контроле. Када нам се чини да не можемо да утичемо на посао, односе са другим људима или проблеме који су се нагомилали, много је једноставније одлучити: „Ову сукњу ћу купити.“

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То је мала одлука над којом имамо потпуну контролу. Нова гардероба притом може да створи осјећај да нешто мијењамо, чак и када се стварни проблем због којег смо нерасположени није промијенио. Другим ријечима, промјена споља понекад нам даје привремени утисак промјене изнутра.

Мода има још једну моћну улогу — омогућава нам да експериментишемо са сопственим идентитетом. Када купимо нешто што иначе не бисмо носили, можемо имати осјећај да отварамо ново поглавље: бићемо елегантнији, смјелији, женственији, озбиљнији или једноставно другачији.

Зато се иза куповине понекад не крије жеља за комадом гардеробе, већ жеља за осјећајем који мислимо да ће нам тај комад донијети. Проблем настаје када од одјеће очекујемо да ријеши емоцију коју заправо не може да ријеши.

Зато сљедећи пут када ухватимо себе како током лошег дана прегледамо десетине нових комада, можда вриједи застати и поставити једноставно питање: „Да ли ми се заиста свиђа ово што купујем или само желим да се тренутно осјећам боље?“

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Нема ничег лошег у томе да себе почастимо нечим лијепим, али важно је препознати разлику између промишљеног задовољства и покушаја да куповином побјегнемо од непријатног осјећаја. Нова гардероба може да поправи дан — али не мора сваки лош дан да захтијева нову гардеробу.

(Пинк)

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Тагови :

куповина

Шопинг

здравље

расположење

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