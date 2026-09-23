Кристина објавила несвакидашњи оглас, за удају тражи мушкарца с њеним презименом

Аутор:АТВ редакција
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Кристина Ступић из Хрватске на друштвеним мрежама подијелила је необичан оглас у којем је навела како тражи мушкарца с презименом Ступић који би желио склопити с њом кратак брак из административних разлога.
Како је навела, њен циљ је вратити дјевојачко презиме, што јој систем тренутно онемогућава. Такође, Ступић је у објави појаснила да се већ три године налази у кривичном поступку те због тога не може добити потврду да се против ње не води кривични поступак.
Тај документ потребан јој је за службену промјену презимена и повратак на дјевојачко.
„Удати се могу, презиме промијенити могу. Развести се могу, али вратити своје дјевојачко презиме не могу, јер за то треба потврда коју не могу добити“, казала је.
Додала је како је њено рјешење пронаћи „Ступића добровољца“ с којим би провела једноставан план. Навела је да би се прво упознали, а затим би отишли код матичара да склопе брак како би она могла преузети презиме Ступић.
Кроз неколико дана услиједио би развод, а она би задржала презиме. Ступић је нагласила да у овом процесу нема романтичних очекивања.
„Романтика није услов. Љубав није обавезна. Хемија није потребна. Разумијевање хрватске бирократије пожељно“, навела је.
Додала је да инсистира на предбрачном уговору, јер је то научила кроз своје искуство. Будућем супругу понудила је покривање свих трошкова вјенчања и развода, а истакла је да то није потрага за љубави, већ „очајнички покушај жене да врати властито презиме“.
Уз то, Ступић је појаснила и разлог кривичног поступка наводећи да је ријеч о пријави за утају возила купљеног на лизинг. Навела је да такво дјело не може поновити јер након четири године суђења нема више новца за то.
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