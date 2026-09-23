Дневни хороскоп за 23. септембар: Бикови пред тачком пуцања, Ваге спремне да шармирају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Енергичнији сте него иначе. Будите спремни на компромисе сваке врсте. Доста тога ће вас данас лако избацивати из такта, па су присутни нервоза, претеривање и захтевност у односу са другима. Тензија између вас и партнера.
У односу са колегама и на послу терен је отворен за повремене тензије. Могуће су главобоље, чак и мигренозни напади код неких од вас. У односу са вољеном особом не будите напорни и тврдоглави, чак иако сматрате да сте у потпуности у праву.
У пословном дијелу покушаји да свима удовољите и да им идете „низ длаку“ врло брзо ће вас уморити кад схватите да не постижете ништа конкретније. Окрените се својим приоритетима. Могућност за авантуру или сексуалну аферу је отворена.
Обратите пажњу данас на однос са емотивним партнером и будите спремни на компромисна рјешења. У пословном сегменту мораћете да промените неке своје планове и да се прилагодите другима, што ће вам тешко пасти.
Данас су могући неспоразуми и размимоилажење са људима са којима долазите у контакт.
Занимљивости
Астролози за ова три знака предвиђају велики финансијски преокрет
Могуће је и да ћете потрошити много више него што сте планирали. Са вољеном особом тежак однос у току дана. Свадљиви сте и нервозни и све вас погађа.
Доста тога вам у пословном сегменту неће ићи на руку, а могуће је и да ћете морати да платите неки трошак или обавезу коју уопште нисте планирали. Емотивном партнеру је потребна подршка, а ви нисте у неком расположењу.
Доста променљиво расположење током цијелог дана, биће потребно доста компромиса да бисте остварили задовољавајуће договоре са пословним партнерима и сарадницима. И са емотивним партнером потребно је применити дипломатију и шарм.
Могућности да данас откријете некога ко вам ради иза леђа, али и да сазнате неке непријатне истине о особи коју сматрате пријатељем. Емотивно данас ипак може бити лијепих тренутака, јер сте партнер и ви потребни једно другом.
Пред вама се отвара могућност да вам неко прискочи у помоћ баш онда када вам је потребан, али и да добијете једно јако обећање везано за посао. Сад, да ли ће бити испуњено или не - то је већ питање... Емотивно - изузетно наглашене страсти.
Данас се нећете осјећати лоше у пословним контактима - успевате да пронађете заједнички језик са свима, па чак и са шефовима који су мало „неурозни“. Могући су неки трошкови везани за кућу или чланове породице. Мало времена за сусрет са вољеном особом.
Данас ће вам концентрација дефинитивно бити јако слаба и нећете моћи да остварите оно што сте намјеравали у пословном сегменту. Лоша комуникација са другима, па и са емотивним партнером или симпатијом. Сувише сте напети и лако праснете без правог разлога.
Током овог дана мало је разумијевања са пословним сарадницима, а могуће је да ће вас очекивати и трошкови или плаћања на која сте заборавили или нисте рачунали. Немате времена за емотивног партнера, јер ће вас све оно везано за посао у потпуности заокупити.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
15
12
08
11
53
11
53
Тренутно на програму