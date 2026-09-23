Трамп: Продуктиван разговор представника САД и Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су представници Сједињених Америчких Држава, међу којима су и специјални изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер, разговарали са иранским представницима на маргинама Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, и истакао да је састанак прошао "веома добро" и да је трајао три сата.
"Не могу да замислим зашто (Иранци) не би хтјели да склопе споразум. У питању су или потенцијална величина или уништење, то су им двије опције", рекао је Трамп, истичући да Иран "може бити велика земља", преноси Скај њуз.
Према његовим ријечима, састанак је био веома продуктиван.
Додао је да су амерички специјални изасланици заказали нови састанак са Ираном у "блиској будућности".
У говору пред Генералном скупштином УН, Трамп је рекао да је Иран био највећи насилник на Блиском истоку, али да то више није, и поручио да Сједињене Америчке Државе никада неће дозволити Ирану да дође до нуклеарног наоружања.
Запријетио је да ће "уништити Иран и послати Иранце у пакао" ако режим у Техерану не капитулира и не постигне споразум са САД, преноси Танјуг.
"Фанатични ирански режим већ 51 годину влада путем крвопролића и масовних убистава, ширећи смрт, покољ и хаос широм Блиског истока и шире", оцијенио је Трамп.
Он је рекао да је Ирану понудио пуну економску сарадњу у замену за окончање њиховог нуклеарног програма и подршке тероризму.
- Али они су одбили. То је била велика грешка - истакао је Трамп.
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