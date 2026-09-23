Евакуисане зграде и затворене улице близу сједишта УН због сумњивог пакета

Аутор:АТВ редакција
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Неколико зграда евакуисано је у уторак у Њујорку, док је полиција истраживала сумњиви пакет у близини Ист 43. улице и Треће авеније на Менхетну, неколико блокова од сједишта Уједињених нација, гдје се одржава Генерална скупштина УН.
Полиција Њујорка (NYPD) затворила је Источну 42. до Источне 44. улице између Друге и Лексингтон авеније и позвала грађане да избјегавају подручје око Источне 43. улице и Треће авеније због затварања саобраћајница и могућих застоја, преноси Фокс њуз.
Према непотврђеним информацијама, сумњиви предмет могао је да буде кофер остављен без надзора.
Полиција је потврдила да је било евакуације зграда, али није саопштила колико објеката је евакуисано.
Након што је интервенција завршена, улице су поново отворене, а полицијски службеници нису жељели да саопште детаље о сумњивом пакету, укључујући његову локацију и садржај, преноси Танјуг.
Инцидент се догодио у вријеме одржавања Генералне скупштине УН, којој присуствују бројни свјетски лидери. Амерички предсједник Доналд Трамп у уторак је говорио на Генералној скупштини и одржао више билатералних састанака са страним званичницима.
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