Генерална дебата Скупштине УН-а, данас обраћање Трампа

Аутор:АТВ редакција
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У Њујорку је почела генерална дебата у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН која ће окупити готово 130 свјетских лидера.
Лидери ће током наредних седам дана изнијети ставове својих земаља о кључним међународним питањима, у контексту актуелних сукоба на Блиском истоку и у Украјини, као и расправа о вјештачкој интелигенцији и будућности самих УН.
Тема генералне дебате је "Обнова повјерења, управљање трансформацијом: УН", а наредних дана учествоваће представници 193 чланице УН, као и држава посматрача и ЕУ.
Предсједавајући 81. засједања је министар спољних послова Бангладеша Калилур Рахман.
Генералну дебату отворило је обраћања генералног секретара УН Антонија Гутереса и предсједавајућег Генералне скупштине, након чега ће, у складу са дугогодишњом традицијом, први ријеч узети предсједник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва, а затим и амерички предсједник Доналд Трамп.
Руску делегацију на 81. засједању Генералне скупштине УН предводи министар спољних послова Сергеј Лавров. Лавров ће данас отпутовати за Њујорк, док је његово обраћање Генералној скупштини заказано за суботу, 26. септембар.
Списак свих говорника погледајте ОВДЈЕ. Говор лидера држава пратите на сљедећем линку.
Ситуација на Блиском истоку поново ће бити једна од кључних тема током наредне седмице. Међутим, у односу на претходна засједања, фокус се значајно помјерио на актуелни оружани сукоб у који су укључени САД, Израел и Иран, као и на његове посљедице по сусједне земље, глобална тржишта енергената и међународни поморски саобраћај.
Посебну забринутост изазива ситуација око мореуза Хормуз и Баб ел Мандеб, кроз које пролазе виталне трговинске и енергетске руте.
Питања везана за Украјину, такође, остају једна од главних тема опште политичке расправе и бројних билатералних састанака. Уочи седмице састанака на високом нивоу украјински предсједник Владимир Зеленски најавио је сусрет са Трампом у Њујорку.
Америчка администрација наставља дипломатске контакте усмјерене на проналажење начина за рјешавање сукоба. Почетком септембра одржан је и телефонски разговор између Трампа и руског предсједника Владимира Путина.
Питање будућег руководства УН биће важан дио дипломатских консултација у Њујорку, за разлику од претходних година. Гутересу други петогодишњи мандат истиче 31. децембра, а организација је већ укључена у процес избора десетог генералног секретара.
Савјет безбједности треба да се усагласи око кандидата, након чега ће кандидатура бити поднијета Генералној скупштини на одобрење.
Током састанка са званичницима Данске и Гренланда Трамп ће потписати споразум чији је циљ повећати америчку војну присутност на Гренланду и ограничити присутност геополитичких противника.
Дански и гренландски званичници надају се да ће тај споразум окончати Трампове раније изјаве у којима је сугерисао да би Гренланд могао преузети силом.
Пажњу ће привући и први Трампов сусрет са Делси Родригез, која је дошла на власт уз подршку Трампове администрације након што су америчке снаге у јануару привеле предсједника Николаса Мадура и одвеле га у Њујорк како би одговарао на оптужбе повезане с кријумчарењем дроге.
Трампови савезници тврде да САД с Родригез сарађују на отварању венецуеланског нафтног сектора америчким улагањима. Демократе и дио републиканаца сматрају да његова администрација није учинила довољно како би подстакла одржавање нових избора у Венецуели.
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