Трамп: Могућ састанак са иранским званичницима

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп обавијестио је савјетнике да би желио да организује састанак са иранским званичницима који бораве у Њујорку поводом Генералне скупштине УН, ако буду испуњени услови, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на неименованог званичника САД.
Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је раније данас да Трампов састанак са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном тренутно није планиран, али да би то могло да се промијени.
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У Њујорку је данас почела генерална дебата у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН, која ће окупити готово 130 свјетских лидера.
Лидери ће током наредних седам дана изнијети ставове о кључним међународним питањима, у контексту актуелних сукоба на Блиском истоку и у Украјини, а расправљаће и о вјештачкој интелигенцији, те будућности УН.
(Срна)
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