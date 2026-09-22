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Трамп: Могућ састанак са иранским званичницима

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22.09.2026 15:42

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Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.
Фото: Tanjug/AP/Mark Humphrey

Амерички предсједник Доналд Трамп обавијестио је савјетнике да би желио да организује састанак са иранским званичницима који бораве у Њујорку поводом Генералне скупштине УН, ако буду испуњени услови, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на неименованог званичника САД.

Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је раније данас да Трампов састанак са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном тренутно није планиран, али да би то могло да се промијени.

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У Њујорку је данас почела генерална дебата у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН, која ће окупити готово 130 свјетских лидера.

Лидери ће током наредних седам дана изнијети ставове о кључним међународним питањима, у контексту актуелних сукоба на Блиском истоку и у Украјини, а расправљаће и о вјештачкој интелигенцији, те будућности УН.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Масуд Пезешкијан

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