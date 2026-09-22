Руси користили "циркон": "Сручили смо цунами и торнадо на непријатеља"

Аутор:АТВ редакција
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Руске снаге употријебиле су хиперсоничне ракете "циркон", лансиране са мора, током масовног напада на циљеве у Украјини, саопштено је из руског Министарства одбране Русије.
"Ракете `циркон`, лансиране са мора, сручиле су ноћас цунами и торнадо на непријатеља", навело је Министарство уз фотографију лансирања.
Свијет
Руска војска опколила једно од главних украјинских упоришта
Министарство је упоредило тај масовни напад са "деветим таласом", који је, према древним поморским легендама, најснажнији и најсмртоноснији у низу таласа током олује.
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