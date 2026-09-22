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Руси користили "циркон": "Сручили смо цунами и торнадо на непријатеља"

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22.09.2026 13:22

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Ракета циркон, моћно руско оружје
Фото: Screenshot / X

Руске снаге употријебиле су хиперсоничне ракете "циркон", лансиране са мора, током масовног напада на циљеве у Украјини, саопштено је из руског Министарства одбране Русије.

"Ракете `циркон`, лансиране са мора, сручиле су ноћас цунами и торнадо на непријатеља", навело је Министарство уз фотографију лансирања.

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Министарство је упоредило тај масовни напад са "деветим таласом", који је, према древним поморским легендама, најснажнији и најсмртоноснији у низу таласа током олује.

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Тагови :

хиперсонична ракета

Русија

Украјина

Циркон

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