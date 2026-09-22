Европу чека нови топлотни талас

Аутор:АТВ редакција
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Европу ће како се септембар ближи крају захватити поново период необично топлог времена, саопштила је глобална метеоролошка организација „Severe weather Europe“ наводећи да ће се топлотни талас задржати до почетка октобра.
Гребен који се успоставља сјеверно од Медитерана и северне Африке покренуће поље топлог ваздуха ка сјеверу, што ће локално подићи температуре за 8 до 12 степени Целзијуса изнад дугогодишњег просјека, и прошириће се на велике дијелове западне, централне и сјеверне Европе.
Изузетно топло вријеме за крај септембра и почетак октобра донеће и стабилну, суву ваздушну масу која ће продужити топло вријеме у ниским пољопривредним басенима и урбаним долинама, преноси Спутник.
Према средњорочној прогнози, топлотни талас ће крајем септембра и почетком октобра, од Француске до Шведске, бити дуготрајан и са температурама које ће бити знатно изнад просјека за то доба године.
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