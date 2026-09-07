Драматичан завршетак топлотног хаоса, стижу непогоде!

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску у уторак очекује претежно сунчано и веома топло вријеме, уз температуре до 36 степени Целзијусових, док се од четвртка очекује осјетан пад температуре, киша, пљускови са грмљавином, а локално су могуће и временске непогоде.
Према прогнози метеоролога, у уторак, 8. септембра, јутро ће бити ведро и свјеже, а у вишим предјелима и прохладно. Током дана биће претежно сунчано и топло, уз пролазну малу до умјерену облачност која ће се од југозапада ширити ка сјеверу и истоку.
Минимална температура ваздуха кретаће се од девет до 15 степени, на југу до 22, док ће у вишим предјелима бити око седам степени. Максимална дневна температура биће од 31 до 36 степени, а у вишим предјелима око 27 степени.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, источни и сјевероисточни, а увече на сјеверу и појачан. У Херцеговини ће ујутро дувати слаб сјевероисточни вјетар, који ће током дана скретати на југозападни и бити умјерен до појачан.
У Бањалуци ће јутро бити претежно ведро и свјеже, док ће током дана бити сунчано и топло уз пролазну малу до умјерену облачност.
Минимална температура биће око 13, а максимална око 35 степени Целзијусових. Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар.
У Крајини, централним и источним крајевима очекује се претежно сунчано и топло вријеме, док ће у Семберији бити врло топло, а у другом дијелу дана повремено и вјетровито. У Херцеговини ће бити сунчано и веома топло, такође уз повремено појачан вјетар у другом дијелу дана.
У сриједу, 9. септембра, задржаће се претежно сунчано и врло топло вријеме уз малу до умјерену облачност. Послијеподне се очекује развој облачности, а локално су могући пролазна киша и краткотрајни пљускови са грмљавином.
Максимална температура кретаће се од 31 до чак 37 степени, док ће у вишим предјелима бити око 28 степени.
Значајнија промјена времена стиже у четвртак, 10. септембра. Очекује се нестабилно вријеме уз осјетан пад температуре, промјенљиву до претежно облачну атмосферу, кишу и пљускове са грмљавином.
При јачим пљусковима могуће су и локалне непогоде уз град и јаке ударе вјетра. Максимална температура биће од 25 степени на западу и у вишим предјелима до 32 степена на југу и југоистоку.
Нестабилно вријеме наставиће се и у петак, 11. септембра, када се поново очекују киша, пљускови са грмљавином и могуће локалне непогоде. Дневна температура кретаће се од 23 степена на западу и у вишим крајевима до 31 степена на југу и југоистоку.
У остатку Европе у уторак ће на сјеверозападу и сјеверу бити вјетровито и свјеже са повременом кишом, док ће врло топло бити у западном дијелу Алпа, сјеверној и централној Италији.
Највише температуре очекују се на југозападу Балкана и југу Шпаније. У Тирани се прогнозира до 37, а на југу Шпаније чак до 39 степени Целзијусових.
Најсвјежије ће бити у Скандинавији и на сјеверу Русије, уз максималну температуру од око 16 степени у Ослу и Москви.
Биометеоролошка ситуација у уторак може изазвати уобичајене тегобе код већине хроничних болесника и осјетљивих особа. Посебан опрез савјетује се цереброваскуларним болесницима, а препоручује се смањење активности током најтоплијег дијела дана и адекватна заштита од УВ зрачења.
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