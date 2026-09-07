Кренула погребна поворка, на Топчидерском гробљу све спремно за сахрану генерала Младића

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Погребна поворка са ковчегом генерала Ратка Младића кренула је из Цркве Светог Луке у Београду ка Топчидерском гробљу, гдје ће некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске бити сахрањен.
Припадници почасне чете Војске Србије су након опијела, које је служио Његова светост патријарх Порфирије, прекрили ковчег са тијелом генерала Младића заставама Републике Српске и Србије и изнијели га из храма са којег су се огласила звона.
На хиљаде људи достојанствено и у миру испраћа генерала Младића на вјечни починак.
Неки од грађана у погребној поворци носе српске тробојке, заставе Републике Српске и транспаренте на којима пише "Јунак нације".
Развијена је велика српска тробојка иза које ће кренути колона возила.
Званичници Републике Српске и Србије, политичари из региона као и на хиљаде људи одали су почаст генералу Младићу у Цркви Светог Луке на Видиковцу.
На ковчегу је током опијела била његова генералска шапка и мач, као и његови ордени.
Након доласка погребне колоне на Топчидерско гробље, ковчег ће бити пренесен до Цркве Светог Трифуна, гдје ће бити одржано кратко опијело.
Генерал Младић биће сахрањен у породичну гробницу поред кћерке Ане.
Опроштајне говоре ће одржати генералов саборац генерал-потпуковник Петар Шкрбић, син Дарко и унука Анастасија.
У завршном дијелу церемоније предвиђени су почасни поздрав и почасна паљба.
На Топчидерском гробљу све је спремно за сахрану генерала Ратка Младића, а већ се окупио велики број његових поштовалаца, који непрекидно пристижу са свих страна.
Након доласка погребне колоне на гробље, ковчег са генераловим тијелом биће постављен на одру у Цркви Светог Трифуна, гдје ће бити служено кратко опијело.
Ковчег ће потом бити постављен на лафет и у погребној поворци превезен до породичне гробнице, гдје ће бити сахрањен поред кћерке Ане.
У завршном дијелу церемоније предвиђено је одавање почасти, почасни поздрав и почасна паљба, а потом ће ковчег бити спуштен у гроб.
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