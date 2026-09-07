Лавров: Не желе нас видјети јаким још од периода Ивана Грозног

Аутор:АТВ редакција
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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је данас да Запад током историје није желио да види снажну Русију нити да са њом отворено комуницира, поручивши да Москва данас неће пристајати ни на какве договоре који нису засновани на равнотежи интереса.
"Ово су тешка вријемена. Никада у нашој историји, прије свега од Ивана Грозног, затим у 15. вијеку, а свакако у 20. вијеку, посебно послије Велике октобарске социјалистичке револуције, нико није желио да нас види јаке. Многи нису жељели ни да отворено комуницирају са нама", рекао је Лавров током сусрета са студентима и професорима Московског државног института за међународне односе Министарства спољних послова Русије.
Он је, међутим, навео да су постојале земље чији су лидери, "чисто због својих људских квалитета", били заинтересовани за одржавање нормалних односа са руским колегама, пренио је Спутњик.
Према његовим ријечима, Русија ће у односима са другим државама наставити да се руководи прагматизмом и неће закључивати споразуме без равнотеже интереса.
Говорећи о рату у Украјини, Лавров је рекао да он мора да буде окончан тако да у Европи више не буде нацизма.
Он је додао да би останак на власти "режима који поново сахрањује пепео нацистичких злочинаца са почастима" представљао, како је оцијенио, "издају оних који су побиједили нацизам 1945. године".
Лавров је оптужио западне земље да отворено "пљачкају" руску имовину и такозвану "флоту у сјенци", оцијенивши да се, суочене са сопственим слабљењем, окрећу све оштријим и агресивнијим потезима.
Фронт кључан: Како ће стање у Украјини обликовати међународни утицај Русије
Према његовим ријечима, стање на фронту имаће пресудан утицај на то како се Русија доживљава у свијету, као и на изгледе за јачање њеног међународног утицаја.
Лавров је коментарисао и одлуку њемачких власти да затворе Генерални конзулат Русије у Бону, назвавши је "гнусном одлуком" донесеном под, како је рекао, "смијешним, измишљеним изговором".
Он је навео да је Русија жељела да се са Западом "поштено договара", али да западне земље, према његовој оцјени, више не знају како да преговарају на тај начин.
Лавров је рекао да Запад периодично губи способност преговарања и да је прије свега познат по постављању ултиматума и понижавајућих захтјева према појединим земљама.
"Понекад ниоткуда избијају спорови и сукоби, који се објашњавају тиме што су се негдје сукобили објективни, легитимни интереси. У таквим ситуацијама потребно је сјести и искрено разговарати. Запад је изгубио ову способност, или, боље речено, изгубио је способност да периодично, епизодно проналази такве споразуме", рекао је Лавров.
Он је додао да западне земље често настоје да преговарају постављајући ултиматуме и, како је навео, понижавајуће захтјеве који подсјећају на колонијализам.
Лавров је нагласио да Русија више неће имати повјерења у Запад и да се односи какви су постојали између Русије и западних земаља прије фебруара 2022. године, када је почео рат у Украјини, никада се неће вратити.
"Никада више нећемо вјеровати Западу који нас је и раније лагао и који нас и сада лаже. И наш покушај да коначно пружимо шансу овим западним колегама коначно нас је увјерио да смо сада на једином исправном путу", закључио је Лавров.
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