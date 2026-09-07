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Пораз уздрмао Мерца: Ово потреса нашу странку до темеља

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07.09.2026 13:50

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Њемачки канцелар Фридрих Мерц оцијенио је данас, након изборног пораза Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) у њемачкој савезној држави Саксонији-Анхалту, да је успех крајње десне Алтернативе за Њемачку (АфД) изазвао "тектонски потрес" партијског система.

Он је уједно упозорио и на могућност формирања "десничарске екстремистичке владе" у тој покрајини.

Мерц је на сједници савезног предсједништва ЦДУ рекао да његова странка мора озбиљно да се суочи са изборним поразом и призна да није успјела да пронађе "емоционални приступ" грађанима нити да обезбједи њихову подршку, преноси "Билд".

"Ово потреса нашу странку до темеља. Не можемо да наставимо као да се ништа није догодило, ни ја, ни савезна влада", нагласио је Мерц.

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Он је оцијенио да је ЦДУ "драматично изгубила" изборе, што представља, како је навео, "дубоку прекретницу" за ту странку.

Њемачки канцелар је истакао да ЦДУ мора отворено да разговара о проблемима, али и да очува јединство, упозоривши чланове да јавним изјавама против странке наносе штету ЦДУ-у.

Мерц је оцијенио да је циљ АфД "потпуно уништење ЦДУ" и поновио да са том странком "нема сарадње", наводећи да ЦДУ остаје чврсто на политичким темељима бившег немачког канцелара Конрада Аденауера, оснивача ЦДУ и бившег њемачког канцелара Хелмута Кола.

Пораз ЦДУ коментарисао је и премијер Саксоније-Анхалта Свен Шулце, који је рекао да је "изузетно разочаран" резултатом.

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Према његовим ријечима, кампања је била "изузетно тешка", док је АфД, како тврди, користио другачије методе и водио кампању незабиљежене оштрине, чиме је успео да мобилише и велики број грађана који раније нису излазили на изборе.

"То изузетно боли, али морамо да прихватимо", рекао је Шулце.

Алтернатива за Њемачку (АфД), предвођена Улрихом Зигмундом, убједљиво је јуче побиједила на покрајинским изборима у њемачкој савезној држави Саксонији-Анхалту са 43,8 одсто гласова, али није освојила апсолутну већину, док је Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) премијера покрајине Свена Шулцеа доживјела тежак пораз и са свега 17,2 одсто гласова завршила на другом мјесту, показују прелиминарни резултати које је изборна комисија објавила током ноћи.

АфД је, према прелиминарним резултатима, више него удвостручио свој удио гласова, са 20,8 одсто 2021. године на 43,8 одсто, што је најбољи резултат који је нека странка остварила на покрајинским изборима у Њемачкој у посљедњих десет година.

Излазност је износила 77,8 одсто, у односу на 60,3 одсто 2021. године, што је највиша излазност у Саксонији-Анхалту од уједињења Њемачке.

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Тагови :

Фридрих Мерц

АфД

ЦДУ/ЦСУ

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