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Кремљ: Могућ нови разговор Путина и Трампа након посјете Виткофа и Кушнера

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07.09.2026 12:48

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Кремљ: Могућ нови разговор Путина и Трампа након посјете Виткофа и Кушнера
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Кремљ не искључује могућност новог разговора руских и америчких лидера Владимира Путина и Доналда Трампа након путовања америчких преговарача у Кијев, изјавио је новинарима портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

Не искључујемо могућност телефонског разговора између предсједника након путовања америчких преговарача. Благовремено ћемо вас обавијестити о томе када и да ли ће се овај разговор одржати - најавио је Песков.

Разговори специјалног предсједничког изасланика САД Стива Виткофа и бизнисмена Џареда Кушнера у Москви и Кијеву су корак ка миру, оцијенио је Песков.

- Наравно, сваки мање или више ефикасан покушај је један мали корак ка миру. И ми заиста веома високо цијенимо мировне напоре америчких преговарача - рекао је Песков новинарима.

Доналд Трамп

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Трамп разговара са Путином и Зеленским

Песков је подсјетио да је руски предсједник Владимир Путин "лично рекао да веома цијени напоре предсједника Трампа и да је захвалан предсједнику Трампу на његовој посвећености овом приступу усмјереном ка миру".

Москва још нема информације о резултатима контаката између изасланика америчког предсједника Стива Виткофа и зета америчког лидера Џареда Кушнера у Кијеву, додао је он.

Песков није желио да коментарише приједлоге о рјешењу украјинског сукоба које су амерички изасланици изнијели током састанка са руским лидером.

Руска страна не искључује могућност наставка трилатералних преговора о Украјини, али је прерано говорити о времену и локацији, додао је портпарол.

Виткоф и Кушнер су посјетили Москву 5. септембра, гдје их је примио предсједник Русије Владимир Путин, а следећег дана су разговарали са Зеленским у Кијеву, преноси Спутник Србија.

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Тагови :

Владимир Путин

Доналд Трамп

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Кремљ

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