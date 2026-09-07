Кремљ: Могућ нови разговор Путина и Трампа након посјете Виткофа и Кушнера

Аутор:АТВ редакција
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Кремљ не искључује могућност новог разговора руских и америчких лидера Владимира Путина и Доналда Трампа након путовања америчких преговарача у Кијев, изјавио је новинарима портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
Не искључујемо могућност телефонског разговора између предсједника након путовања америчких преговарача. Благовремено ћемо вас обавијестити о томе када и да ли ће се овај разговор одржати - најавио је Песков.
Разговори специјалног предсједничког изасланика САД Стива Виткофа и бизнисмена Џареда Кушнера у Москви и Кијеву су корак ка миру, оцијенио је Песков.
- Наравно, сваки мање или више ефикасан покушај је један мали корак ка миру. И ми заиста веома високо цијенимо мировне напоре америчких преговарача - рекао је Песков новинарима.
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Трамп разговара са Путином и Зеленским
Песков је подсјетио да је руски предсједник Владимир Путин "лично рекао да веома цијени напоре предсједника Трампа и да је захвалан предсједнику Трампу на његовој посвећености овом приступу усмјереном ка миру".
Москва још нема информације о резултатима контаката између изасланика америчког предсједника Стива Виткофа и зета америчког лидера Џареда Кушнера у Кијеву, додао је он.
Песков није желио да коментарише приједлоге о рјешењу украјинског сукоба које су амерички изасланици изнијели током састанка са руским лидером.
Руска страна не искључује могућност наставка трилатералних преговора о Украјини, али је прерано говорити о времену и локацији, додао је портпарол.
Виткоф и Кушнер су посјетили Москву 5. септембра, гдје их је примио предсједник Русије Владимир Путин, а следећег дана су разговарали са Зеленским у Кијеву, преноси Спутник Србија.
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