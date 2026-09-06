Састанак трајао три сата: Виткоф и Кушнер предали Путину идеје за рјешавање сукоба у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Специјални изасланици америчког предсједника Стив Виткоф и Џаред Кушнер су током разговора са предсједником Русије Владимиром Путином разговарали о могућим рјешењима за украјински сукоб, изјавио је представник Кремља Јуриј Ушаков.
„Амерички представници су се озбиљно припремили за овај састанак. Не само што су изразили своје традиционално интересовање за што скорије окончање борбених дејстава, већ су формулисали и читав низ идеја у вези са могућим путевима ка постизању рјешења“, истакао је Ушаков.
Помоћник руског предсједника такође је рекао да разговор био садржајан, изузетно искрен и повјерљив, као и да се показао корисним за обје стране.
„Што се тиче одржаних разговора, руска страна је пружила јасне и свеобухватне процене ситуације која се одвија током Специјалне војне операције. Посебно су истакнути реални успеси руске војске у напредовању у зони борбених дејстава“, додао је Ушаков.
Такође је наглашена потреба за отклањањем свих основних узрока сукоба.
Ушаков је навео и да је Путин потврдио своју посвећеност наставку сарадње са Американцима на проналажењу политичко-дипломатских рјешења.
Специјални изасланици су обећали да ће искористити процјене које су добили од руског лидера током својих контаката у Кијеву.
Како наводи Ушаков, гости из Вашингтона су примијетили Путинову опаску о поновном сахрањивању код Кијева једног од главних нацистичких ратних злочинаца.
Разговори су се дотакли и економских питања и потенцијалних великих заједничких узајамно корисних пројеката, а предсједници ће наставити своје личне контакте.
Састанак је трајао три сата и десет минута. Ово је била осма посјета Виткофа и Кушнера Русији.
Трамп је у петак најавио да ће његови изасланици представити приједлог за окончање сукоба у Украјини, међутим, није открио детаље иницијативе.
Путин је у уторак истакао да је Москва отворена за дијалог са свима који то желе. Руски лидер је истакао да су представници Бијеле куће увијек добродошли гости.
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