У центру Бањалуке вода поплавила улицу

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Само неколико дана након што су надлежне екипе завршиле санацију водоводне мреже у самом центру града, у петак је поново дошло до хаварије великих размјера на локацији између робне куће и Бијелог двора.
Због пуцања цијеви, улица се за кратко вријеме претворила у право језеро, док огромне количине воде неконтролисано отичу, стварајући колапс у саобраћају и отежавајући кретање пролазницима.
Мјештани и пролазници са невјерицом посматрају призоре из центра Бањалуке, истичући да је несхватљиво да се на истом мјесту догађа идентичан квар непосредно након изведених радова.Док вода попуњава коловоз и тротоаре, грађани апелују на хитну реакцију надлежних служби како би се спријечила још већа материјална штета и зауставило неразумно расипање драгоцјене воде из градског водовода.
Званичне информације о узроцима поновног пуцања цијеви и процјени времена потребног за коначну санацију овог квара очекују се од надлежног предузећа које су грађани позивали, али екипа Водовода трећи дан није изашла на терена, пише РТРС.
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