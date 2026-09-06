Какво нас вријеме очекује данас?

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији Бих /ФВиХ/ данас ће бити сунчано у свим предјелима уз локално малу облачност и пријатно топло.
Вјетар ће бити умјерен источни и сјевероисточни. У Херцеговини ће дувати умјерен јужни вјетар током дана, а увече умјерена и појачана бура, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Максимална температура ваздуха од 29 до 32, на југу до 35, а у вишим предјелима од 24 степена Целзијусова.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ претежно облачно у сјеверним и источним подручјима.
Температура измјерена у 8.00 часова: Бјелашница девет, Шипово и Рибник 13, Хан Пијесак 14, Иван седло, Соколац, Калиновик, Фоча и Чемерно 15, Мркоњић Град, Рудо 16, Кнежево 17, Јајце, Сански Мост, Сарајево, Билећа, Гацко, Сребреница, Вишеград и Мраковица 18, Бугојно и Зеница 19, Тузла, Бихаћ и Приједор 20, Нови Град, Добој и Бијељина 21, Бањалука 22, Градачац 23, Требиње 24, Неум 26 и Мостар 27 степени Целзијусових, преноси Срна.
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