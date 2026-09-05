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Ускоро драстичан пад температуре: Разлика у 11 степени, стиже и киша

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05.09.2026 13:35

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Ускоро драстичан пад температуре: Разлика у 11 степени, стиже и киша
Фото: Envato/mibuch

Актуелни топлотни талас, један од посљедњих у овој години, доноси нам температуре до 37 степени. Врхунац се очекује данас, а нешто блаже биће наредних дана.

Ипак, температура ће и даље прелазити 30 степени.

Коначно освјежење и драстичну промјену температуре доноси четвртак. Тренутне прогнозе сугеришу да ће температура у сриједу износити 32 степена уз могуће падавине. Дан касније, у четвртак 10. септембра, очекује нас киша са падом температура за 11 степени, односно, максимална ће износити 21 степен.

Падом максималне температуре спушта се и минимална која ће ићи до 13 степени. Од четвртка до почетка наредне седмице, према тренутним прогнозама, максимална ће се кретати између 19 и 20 степени и за све дане се очекују падавине.

То би уједно могло сугерисати и крај љета које посустаје тек средином септембра.

Прогноза до четвртка

Сутра нас очекују високе температуре, али у понедјељак примјетан је пад минималне која ће износити 12 степени. Током дана поново ће температура прелазити 30 степени, а слично нас очекује и у уторак.

Сриједа, иако ће представљати преломни тренутак, и даље ће остати уз дане са високим температурама, али ће продор хладног фронта до поноћи у потпуности преокренути временске прилике.

Метеоролози упозоравају да су 10-дневне прогнозе неповјерљиве, међутим, извјесно је да нас средином наредне седмице очекује освјежење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Временска прогноза

Киша

Освјежење

Високе температуре

топлотни талас

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